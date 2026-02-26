Ukraine biến tàu tình báo Nga thành "sắt vụn": Bí mật Moscow muốn giấu cả thế giới lần đầu được tiết lộ

Tàu Ivan Khurs của Nga vừa bị phát hiện đã hư hại nghiêm trọng sau một cuộc tấn công của Ukraine. Nguồn: Crimeanwind

Con tàu Ivan Khurs của Nga có nhiệm vụ đảm bảo liên lạc - chỉ huy hạm đội, tiến hành trinh sát điện tử và tác chiến điện tử. Hiện nay, tàu trinh sát này được cho là hoàn toàn không còn khả năng hoạt động sau một chiến dịch truy lùng và tiêu diệt bí mật kéo dài suốt một năm của Ukraine, tờ Euromaidanpress đưa tin.

Nga phủ nhận thiệt hại, nhưng Ivan Khurs không còn ra khơi

Ảnh vệ tinh được công bố sau vụ tấn công cho thấy phần đuôi tàu bị hư hại. Tuy nhiên, Nga đã phủ nhận việc con tàu bị tấn công. Dù vậy, kể từ sau đó, con tàu không còn ra khơi và Hạm đội Biển Đen của Nga đã cất giữ, che chắn kỹ tàu này trong các vịnh kín. Hiện tại, tàu được cho là hoàn toàn không còn khả năng tác chiến.

Tàu Ivan Khurs của Nga. Ảnh Euromaidanpress

Các bức ảnh mới do kênh Telegram “Crimean Wind” đăng tải cho thấy một phần buồng lái và cột ăng-ten đã bị phá hủy và được bao bọc bằng giàn giáo. Boong tàu bên mạn được che phủ bằng lưới ngụy trang, trong khi phần đuôi tàu không còn thiết bị.

Ivan Khurs là tàu trinh sát cỡ trung của Nga, được thiết kế để hoạt động tại các vùng biển và đại dương. Đây là chiếc đầu tiên thuộc Dự án 18280 và là một trong hai tàu được đóng theo thiết kế này. Tàu gia nhập Hạm đội Biển Đen của Nga vào tháng 6/2018.

Con tàu được đặt theo tên Phó Đô đốc Ivan Khurs, người từng lãnh đạo tình báo Hải quân Liên Xô giai đoạn 1979-1987. Tàu có khả năng trinh sát vô tuyến và tác chiến điện tử.

Gần đây, tàu được phát hiện neo đậu gần cầu cảng tại Holland Bay, xác nhận tình trạng hư hại và mức độ sẵn sàng chiến đấu hạn chế. Đây từng là tàu mới nhất của hạm đội Nga khi được đưa vào biên chế năm 2018.

Ukraine đã theo dõi mục tiêu suốt một năm

Trong thời Chiến tranh Lạnh, các tàu trinh sát Liên Xô thường ẩn mình ngoài khơi bờ biển Mỹ và các nước đồng minh, sử dụng thiết bị thu điện tử để xác định vị trí radar quân sự và các hệ thống khác. Ngày nay, vai trò đó được đảm nhiệm bởi các tàu trinh sát lớn hơn và hiện đại hơn. Ivan Khurs thuộc Hạm đội Biển Đen Nga là một trong số đó.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã theo dõi con tàu nặng 4.000 tấn với thủy thủ đoàn 131 người này trong khoảng một năm trước khi tiến hành tấn công vào năm 2024. Forbes nhắc lại rằng vào tháng 5/2023, các drone hải quân của Ukraine từng truy đuổi tàu Ivan Khurs khi tàu di chuyển cách eo biển Bosporus khoảng 120 km về phía đông bắc, tại khu vực phía tây Biển Đen.

Theo chia sẻ của một tướng thuộc Cục UAV của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, có biệt danh “Borets”, trong cuộc phỏng vấn với Ukrainska Pravda, chiếc drone của Ukraine đã phải vượt quãng đường hơn 500 km trong một chiến dịch cực kỳ phức tạp. Nhiệm vụ ban đầu bị trì hoãn do thời tiết bất lợi và liên lạc nhiều lần bị gián đoạn. Vụ tấn công nhắm vào tàu Ivan Khurs sau đó được nối lại và thành công vào mùa xuân năm 2024 và những chi tiết trong chiến dịch kéo dài suốt một năm đến nay mới được công bố đầy đủ với công chúng, theo Euromaidanpress.