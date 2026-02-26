Tên lửa ATACMS Mỹ giáng đòn 'sấm sét' vào sở chỉ huy Nga

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, mục tiêu bị tấn công là một sở chỉ huy phụ trợ của Quân đoàn 5 Nga. Đòn đánh này nằm trong chuỗi tập kích gần như đồng thời nhằm vào các kho đạn, điểm điều khiển máy bay không người lái và một sở chỉ huy – quan sát khác ở Donetsk. Giới phân tích cho rằng mục tiêu không chỉ là phá hủy cơ sở vật chất, mà còn làm gián đoạn mạng lưới chỉ huy – kiểm soát, đóng vai trò sống còn trong việc điều phối tác chiến của Nga ở tiền tuyến.

Hệ thống phóng HIMARS với tên lửa đạn đạo ATACMS. (Nguồn: MW)

ATACMS: 'Cánh tay nối dài' của Kiev

Ukraine lần đầu nhận được ATACMS vào đầu tháng 10/2023 và nhanh chóng đưa vào thực chiến chỉ vài ngày sau đó. Loại tên lửa này có tầm bắn xa hơn đáng kể so với đạn phóng từ hệ thống M142 HIMARS, cho phép Kiev tấn công các mục tiêu nằm sâu phía sau phòng tuyến đối phương.

Trong các đợt tập kích trước đây, ATACMS từng được sử dụng để đánh vào nhiều mục tiêu giá trị cao của Nga, bao gồm bệ phóng và radar của hệ thống phòng không S-400 Triumf, các tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-M, cũng như máy bay chiến đấu đỗ trên đường băng. Những cuộc tấn công này cho thấy khả năng tấn công chính xác ở tầm xa, điều mà Ukraine đặc biệt cần sau khi các đợt phản công quy mô lớn giữa năm 2023 không đạt được bước đột phá như kỳ vọng.

Vì sao ATACMS quan trọng?

Khác với HIMARS từng gặp khó khăn khi Nga tăng cường tác chiến điện tử làm suy giảm độ chính xác, ATACMS bay theo quỹ đạo đạn đạo, tốc độ cao và có khả năng vượt qua nhiều biện pháp gây nhiễu. Điều này cho phép Ukraine nhắm vào các sở chỉ huy, trung tâm hậu cần và mục tiêu chiến lược nằm sâu phía sau tiền tuyến, nơi hệ thống phòng thủ điện tử thường thưa hơn.

Tuy nhiên, nguồn cung ATACMS không phải vô hạn. Mỹ được cho là đang phải cân đối kho dự trữ trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng cao, bao gồm cả việc cung cấp cho các đồng minh khác. Vì vậy, mỗi lần loại tên lửa này xuất hiện trên chiến trường đều thu hút sự chú ý lớn.

Hiện chưa rõ Washington đã bổ sung thêm bao nhiêu tên lửa cho Kiev. Nhưng với việc ATACMS "tái xuất" sau hơn ba tháng không được xác nhận sử dụng, giới quan sát cho rằng Ukraine có thể đang bước vào một giai đoạn mới của chiến dịch tấn công tầm xa, tập trung vào làm tê liệt hệ thống chỉ huy và hậu cần của Nga thay vì chỉ bào mòn lực lượng ở tuyến đầu.