Ukraine tiêu diệt "kho báu Aladdin" khổng lồ chứa đầy vũ khí giá trị bên trong lãnh thổ Nga

Ảnh cắt từ video vụ tấn công "kho báu Aladdin" bên trong lãnh thổ Nga do Ukraine cung cấp. Nguồn: Lữ đoàn tấn công đường không số 80 Galicia của Ukraine.

Theo thông tin do Lữ đoàn Đổ bộ Đường không số 80 Galicia công bố, mục tiêu bị tấn công nằm trên lãnh thổ Nga, tại khu vực Kursk ở phía tây nước này. Đoạn video được chia sẻ trên Telegram cho thấy một chiếc drone của Ukraine đã bay thẳng vào bên trong một cơ sở lưu trữ vũ khí của Nga và truyền đi những hình ảnh gây sốc ở bên trong.

“Thật không thể tin được!” người vận hành drone của Ukraine thốt lên khi nhìn thấy hàng loạt UAV, phương tiện và các kiện đạn dược.

“Nhìn xem có những loại xe gì ở đây! Đối phương tin rằng không có mối đe dọa nào trên lãnh thổ của họ”, người vận hành drone của Ukraine nói thêm.

Chiếc drone Ukraine sau đó bay vòng quanh nhà kho để đánh giá mức độ tập trung khí tài trước khi tấn công một phương tiện bên trong. Một drone thứ hai tiếp tục bay vào và thực hiện quy trình tương tự.

Trong bài đăng, Lữ đoàn 80 cho biết: “Một kho vũ khí lớn của đối phương gần đây đã được phát hiện và phá hủy tại khu vực Kursk, nơi đối phương tập trung số lượng lớn drone, đạn dược và thiết bị liên quan, cũng như các phương tiện hạng nhẹ được các kíp drone sử dụng".

Theo đơn vị này, phía Nga tin rằng không có mối đe dọa nào trên chính lãnh thổ của họ, nhưng “đã quên rằng việc tập trung một lượng lớn tài nguyên giá trị như vậy tất yếu sẽ dẫn đến việc bị phá hủy”.

Lữ đoàn Ukraine nhấn mạnh các tổ vận hành UAV tấn công của họ đang nhắm vào hệ thống hậu cần nhằm làm suy giảm năng lực tiến công của Nga, bằng cách đánh vào các mắt xích hỗ trợ lực lượng trên tiền tuyến.