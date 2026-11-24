Pháo hoa bắn ở khu vực hầm sông Sài Gòn.

Vào lúc 21h, TP HCM đồng loạt bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn; Công viên Bạch Đằng ven sông Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một; Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Việc tổ chức bắn ở khu vực ven sông Sài Gòn, phía Thủ Thiêm, giúp người dân có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn trọn vẹn, đặc biệt là khán giả ở khu vực trung tâm quận 1 cũ khi nhìn sang.

Dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo gần Công trường Mê Linh đông người dân, du khách xem pháo hoa.

Người dân, du khách thích thú chụp hình pháo hoa. "Khung giờ bắn pháo hoa lúc 21h rất thuận tiện cho người dân", anh Văn Vũ (27 tuổi) cùng bạn chụp ảnh kỷ niệm nói. Pháo hoa rực sáng trung tâm TP HCM nhìn từ khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Pháo hoa bắn ở quảng trường tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, với sự chứng kiến của hàng nghìn người dân, du khách. Đây là điểm tập trung đông người ở đô thị biển mùa lễ hội. Trước đó, nhiều chương nghệ thuật được biểu diễn phục vụ người dân vào ngày Văn hoá Việt Nam.

Trước đó, lúc 20h30, hàng nghìn người đổ về khu vực bến Bạch Đằng chờ xem pháo hoa trên sông Sài Gòn.

Đông nghịt người trèo lên khu vực công trường xây dựng cầu bộ hành trên đường Tôn Đức Thắng để ngắm pháo hoa.

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Trên Bến Bạch Đằng và các quán cà phê gần cầu đi bộ Sài Gòn đều đông nghịt người.