Pháo hoa rực sáng trên sông Sài Gòn
Hàng nghìn người đổ về trung tâm TP HCM vui chơi, xem bắn pháo hoa ngày Văn hóa Việt Nam, kẹt xe xảy ra ở nhiều khu vực, tối 24/11.
Pháo hoa bắn ở khu vực hầm sông Sài Gòn.
Vào lúc 21h, TP HCM đồng loạt bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn; Công viên Bạch Đằng ven sông Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một; Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu.
Dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo gần Công trường Mê Linh đông người dân, du khách xem pháo hoa.
Pháo hoa bắn ở quảng trường tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, với sự chứng kiến của hàng nghìn người dân, du khách. Đây là điểm tập trung đông người ở đô thị biển mùa lễ hội. Trước đó, nhiều chương nghệ thuật được biểu diễn phục vụ người dân vào ngày Văn hoá Việt Nam.
Trước đó, lúc 20h30, hàng nghìn người đổ về khu vực bến Bạch Đằng chờ xem pháo hoa trên sông Sài Gòn.
Trên Bến Bạch Đằng và các quán cà phê gần cầu đi bộ Sài Gòn đều đông nghịt người.
Dòng người đổ về trung tâm TPHCM chờ xem pháo hoa mừng Ngày Văn hóa Việt Nam khiến nhiều tuyến đường quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà thờ Đức Bà rơi...
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