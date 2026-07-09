Iran dọa đóng cửa eo biển Hormuz, cảnh báo Mỹ sẽ 'trả giá' sau các cuộc không kích

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf hôm thứ Năm (9/7) tuyên bố Washington không thể tiếp tục theo đuổi các chính sách "bắt nạt và bội ước" mà không phải gánh chịu hậu quả.

Phát biểu trên mạng xã hội X sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào nhiều khu vực ở miền nam Iran, ông Ghalibaf cáo buộc các đòn tấn công đã đánh trúng cơ sở hạ tầng dân sự, khiến ít nhất ba người Iran thiệt mạng, đồng thời phá hủy một cây cầu tại tỉnh Golestan ở miền bắc nước này.

"Mỹ vẫn chưa hiểu rằng hành vi bắt nạt và vi phạm cam kết sẽ không còn là chuyện không phải trả giá", ông nói.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng đưa ra lời cảnh báo trực tiếp: "Nếu đánh người khác, sẽ bị đánh trả", đồng thời kêu gọi Washington không tiếp tục leo thang căng thẳng vì điều đó chỉ khiến Mỹ "lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng".

"Đừng thực hiện những bước đi vô ích, nếu không Mỹ sẽ càng lún sâu hơn", ông nhấn mạnh.

Ảnh minh hoạ.

Quan chức Iran tiếp tục đề cập đến eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới, và khẳng định Iran là quốc gia duy nhất có quyền kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này.

"Eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở cửa trở lại theo các thỏa thuận của Iran, chứ không phải thông qua các mối đe dọa từ phía Mỹ", Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố.

Cảnh báo đáp trả quy mô lớn

Iran tuyên bố nếu Mỹ tiếp tục các hành động quân sự, Tehran sẽ mở rộng các biện pháp đáp trả, bao gồm việc tấn công thêm nhiều căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng các cuộc không kích mới nhất của Mỹ là phản ứng "vội vàng" sau các cuộc tuần hành và lễ tang quy mô lớn dành cho cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Trước đó, Không quân thuộc IRGC tuyên bố đã tiến hành giai đoạn đầu của chiến dịch trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào bốn căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Các mục tiêu được Tehran nêu tên gồm căn cứ Arifjan và Ali Al Salem ở Kuwait, cùng căn cứ Juffair và Sheikh Isa tại Bahrain.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về các tuyên bố mới nhất của Iran.