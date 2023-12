Loại vũ khí Ukraine đẩy mạnh sản xuất để bù đắp thiếu hụt đạn pháo từ phương Tây

Quân nhân Ukraine kiểm tra tình trạng một UAV trinh sát sau khi nó hạ cánh ở vùng Donetsk.

Trả lời phỏng vấn hãng tin BBC gần đây, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, trung tướng Ivan Havrylyuk dự đoán tình trạng thiếu đạn pháo sẽ còn kéo dài và giải pháp hiện tại của Ukraine là tăng cường sản xuất các mẫu máy bay không người lái (UAV) tự sát.

"Về vấn đề thiếu đạn pháo, tình trạng này sẽ còn tiếp diễn. Do đó, chúng tôi quuyết định giải quyết bằng cách tăng cường sản xuất hàng loạt UAV", ông Havrylyuk nói.

Ukraine từng đi đầu trong việc đưa các mẫu UAV cỡ nhỏ, UAV thương mại vào mục đích quân sự, bao gồm UAV góc nhìn thứ nhất (FPV). Các mẫu UAV này không chỉ đóng vai trò trinh sát mà còn có thể thả lựu đạn hoặc mang thuốc nổ, đầu đạn chống tăng để tấn công mục tiêu.

Kể từ mùa hè năm nay, Nga cũng đã sản xuất hàng loạt UAV với tính năng tương tự, thậm chí còn vượt trội. Tốc độ sản xuất UAV của Nga cũng gấp nhiều lần Ukraine do ngành công nghiệp quốc phòngNga có quy mô lớn hơn và không bị tổn hại do chiến sự.

Theo tiết lộ của một quân nhân Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến vùng Zaporizhzhia, số lượng UAV tự sát được Nga tung vào chiến trường có lúc gấp 7 lần Ukraine.

Do đó, Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 100.000 - 120.000 UAV/tháng. Chính phủ Ukraine đã dành 1,3 tỷ USD trong ngân sách quân sự năm 2024 chỉ để sản xuất UAV.

Ông Havrylyuk cũng cho biết, Ukraine sẽ hướng tới mở nhà máy sản xuất đạn pháo chuẩn NATO trong năm 2024 để "bù đắp thiếu hụt do nhu cầu của quân đội ở tiền tuyến cao hơn nhiều so với những gì mà đồng minh phương Tây có thể cung cấp". So với khi xung đột mới nổ ra, Ukraine đã tăng cường sản xuất các mẫu đạn dược theo chuẩn Liên Xô, ông Havrylyuk nói thêm.

Về việc Mỹ và EU trì hoãn phê duyệt ngân sách bổ sung cho Ukraine, ông tin rằng vấn đề sẽ được giải quyết trong tương lai gần.

"Không chỉ EU hỗ trợ mà các nước châu Âu cũng có những kế hoạch khác cho Ukraine. Ví dụ như Đức tháng trước đã cung cấp vũ khí cho Ukraine với tổng trị giá 1,5 tỷ euro, bao gồm các hệ thống phòng không, đạn pháo. Năm tới, Hà Lan cũng có kế hoạch hỗ trợ vũ khí cho chúng tôi với tổng giá trị lên tới 2 tỷ euro", ông Havrylyuk cho biết.

Trước đó, thiếu tướng Oleksandr Tarnavsky, tư lệnh lực lượng Ukaine chiến đấu ở tiền tuyến vùng Zaporizhzhia, xác nhận vấn đề thiếu hụt đạn pháo đã khiến quân đội phải giảm bớt các hoạt động quân sự.

Theo một báo cáo do Bộ Quốc phòng Estonia công bố, Ukraine cần "200.000 quả đạn pháo/tháng để sử dụng trên chiến trường". EU từng cam kết cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine trong 12 tháng với thời hạn chót là trước tháng 3/2024. Nhưng số đạn pháo EU cung cấp đến nay mới chỉ là 480.000.

