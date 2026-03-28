Lính dù Ukraine phản công giành lại lãnh thổ chiến lược, xóa sổ kỳ tích 1 năm của Nga trong chớp mắt

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng: Ukraine đã thu hồi gần như toàn bộ lãnh thổ mà Nga từng chiếm đóng tại tỉnh này vào năm 2025. Trước đó, vào đầu tháng 3, một tướng cấp cao của Ukraine cho biết chỉ còn 5 ngôi làng nhỏ cần được giải phóng trên toàn tỉnh và Berezove là một trong số đó.

Đảo ngược tình thế chiến lược

Chiến dịch tại miền Nam của Ukraine đã thu hồi được nhiều lãnh thổ hơn những gì Nga có thể chiếm giữ trong những tháng trước đó. Đây là lần đầu tiên kể từ chiến dịch Kursk năm 2024, lực lượng Ukraine tái chiếm được nhiều đất đai trong một tháng hơn số lượng Nga chiếm được trong cùng kỳ.

Nga bắt đầu xâm nhập vào khu vực này lần đầu tiên vào tháng 8/2025. Tuy nhiên, đến nay Ukraine đã đảo ngược gần như toàn bộ các thành quả đó của đối phương, theo Euromaidanpress.

"Kẻ thù sẽ phải nằm lại vĩnh viễn trong lòng đất Ukraine. Từng bước một, lính dù đang đánh đuổi quân chiếm đóng Nga khỏi đất nước", bộ chỉ huy Ukraine nhấn mạnh.

Vị trí chiến lược của Berezove

Làng Berezove nằm tại giao điểm của ba tỉnh: Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Donetsk. Đây chính là địa hình then chốt mà Nga từng chiếm giữ để thiết lập "vùng đệm" và sử dụng làm bàn đạp cho chiến dịch tấn công mùa xuân năm 2026 hiện nay.

Việc giải phóng Berezove là bước đi mới nhất trong chiến dịch gồm hai mũi tấn công được phát động từ cuối tháng 1/2026. Cho đến nay, chiến dịch này đã giải phóng hơn 400 km2 trên các hướng Oleksandrivka và Huliaipole, trải dài qua nhiều phần của các tỉnh miền Nam và miền Đông.

Hệ quả đối với Nga

Theo đánh giá từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), những nỗ lực phản công của Ukraine tại mặt trận miền Nam đang gây ra hiệu ứng dây chuyền lên các khu vực khác của mặt trận, bao gồm:

Phân tán lực lượng: Nga buộc phải lựa chọn giữa việc phòng thủ trước các đợt phản công của Ukraine hoặc dồn nguồn lực cho các chiến dịch tấn công ở nơi khác.

Điều động quân dự bị: Trong tháng 3, bộ chỉ huy Nga đã phải điều động các đơn vị tinh nhuệ, lính dù và thủy quân lục chiến từ khu vực Donetsk xuống miền Nam.

Phá vỡ kế hoạch: Việc điều quân này có khả năng đã làm chệch hướng kế hoạch tấn công mùa xuân - hè năm 2026 của Nga nhắm vào "Vành đai Pháo đài" (Fortress Belt) ở tỉnh Donetsk.