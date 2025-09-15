Nga - Ukraine tuyên bố trái ngược về tình hình chiến trường

(Ảnh: Tass)

Trong bài phát biểu tối 14/9, ông Zelensky trích dẫn lời chỉ huy cấp cao của Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã chịu tổn thất đáng kể ở các khu vực Donetsk và Kharkiv dọc theo tiền tuyến dài 1.000 km.

"Đã có những kết quả tốt ở các khu vực biên giới của tỉnh Sumy", ông nói, trích lời Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi. "Các đơn vị của chúng tôi đang tiếp tục tiến về phía biên giới Ukraine”.

Kể từ khi đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk vào đầu năm nay, quân đội Nga đã cố gắng thiết lập cái mà Điện Kremlin gọi là vùng đệm ở Sumy.

Tỉnh Sumy của Ukraine giáp tỉnh Kursk của Nga. (Bản đồ: Sky News)

Ở chiến trường Donbass, Nga tuyên bố giành thêm các địa bàn mới gần như hằng ngày. Tuy nhiên theo ông Zelensky, quân đội Ukraine đang “tiếp tục hoạt động theo hướng Dobropillia - thị trấn gần Pokrovsk, một trong những trọng điểm trong chiến dịch quân sự kéo dài của Nga tại Donetsk”.

"Điều quan trọng là các cuộc tấn công của Nga đang bị quân ta đẩy lùi”, ông Zelensky nói.

Đáp lại, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk do Nga chỉ định - ông Denis Pushilin - cho biết trong một video được đăng tải trực tuyến, rằng lực lượng Nga đang áp sát với thế gọng kìm gần các ngôi làng xung quanh Pokrovsk.

Lực lượng Ukraine rút khỏi Kupiansk?

Ông Zelensky tuyên bố, lực lượng Nga đã chịu tổn thất đáng kể gần Kupiansk, một khu vực ở đông bắc vùng Kharkiv chịu áp lực liên tục của Nga trong nhiều tháng.

Nhưng theo người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự - Dân sự Kharkiv - ông Vitaly Ganchev, lực lượng vũ trang Ukraine trên thực tế đã rút khỏi thành phố Kupiansk, chỉ còn lại một số nhóm nhỏ ở lại các vị trí được phòng thủ kiên cố.

“Các đội tấn công của chúng tôi đã có mặt tại thành phố. Họ thực tế đã ở ngay trung tâm Kupiansk. Điều này cho thấy các nhóm vũ trang Ukraine đã rời khỏi thành phố, chỉ ở lại các khu vực được phòng thủ kiên cố và đang tích cực rút lui khỏi các vị trí tiền tuyến. Họ nhận ra rằng việc ở lại Kupiansk sẽ là một bản án tử hình đối với họ", ông Ganchev nói với kênh truyền hình Soloviev Live.