Ông Trump và ông Netanyahu hết kiên nhẫn, Iran đối mặt thời khắc nguy hiểm

Tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran đang rơi vào giai đoạn căng thẳng khi nguy cơ đối đầu quân sự tiếp tục gia tăng. Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định hoãn kế hoạch tấn công Iran theo đề nghị của các đồng minh vùng Vịnh, Washington và Tel Aviv vẫn phát đi những tín hiệu cứng rắn chưa từng thấy với Tehran.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết lãnh đạo Qatar, Saudi Arabia và UAE đã đề nghị Mỹ tạm dừng chiến dịch quân sự nhằm tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán. Theo ông Trump, các nước vùng Vịnh tin rằng một thỏa thuận vẫn có thể đạt được, mang lại lợi ích cho Mỹ cũng như toàn bộ Trung Đông.

Tuy nhiên, song song với nỗ lực ngoại giao, Nhà Trắng vẫn chuẩn bị các phương án quân sự. Theo CNN, ngày 16/5, ông Trump đã họp với nhóm an ninh quốc gia gồm Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe và đặc phái viên Steve Witkoff để bàn về bước đi tiếp theo đối với Iran. Nguồn tin cho biết Mỹ đã xây dựng hàng loạt kịch bản quân sự liên quan tới Tehran.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng điện đàm với ông Trump hôm 17/5 trước cuộc họp kín liên tục của Nội các An ninh Israel về cuộc chiến với Iran. Truyền thông Israel cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận khả năng mở ra một giai đoạn quân sự mới nhằm vào Tehran.

Theo Caliber, giới phân tích cho rằng, cả ông Trump và ông Netanyahu đang dần mất kiên nhẫn khi Iran chưa cho thấy dấu hiệu nhượng bộ trong các vấn đề then chốt, đặc biệt là chương trình làm giàu uranium và tình hình tại eo biển Hormuz.

Nhà phân tích Mỹ Andrew Korybko nhận định, Washington hy vọng sức ép từ việc phong tỏa một phần eo biển Hormuz sẽ buộc Tehran xuống thang. Tuy nhiên, Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn.

Theo ông Korybko, Nhà Trắng muốn đạt được thỏa thuận trước mùa hè nhằm tạo điều kiện để kinh tế Mỹ phục hồi trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Nếu ngoại giao thất bại, ông Trump nhiều khả năng sẽ quay lại lựa chọn quân sự.

“Lần này, ông Trump có thể sẽ không còn giới hạn phạm vi hành động và sẵn sàng nhắm trực tiếp vào các hạ tầng trọng yếu của Iran”, chuyên gia Mỹ nhận định.

Cùng quan điểm, chuyên gia Israel Michael Borodkin cho rằng nguy cơ xuất hiện các đợt tấn công mới nhằm vào Iran hiện “cao hơn khả năng đạt được thỏa hiệp”.

Theo ông Borodkin, Tehran không những không nhượng bộ mà còn liên tục đưa thêm yêu sách mới liên quan tới hạ tầng tại eo biển Hormuz. Điều này khiến khả năng tái bùng phát xung đột ngày càng rõ rệt.

Chuyên gia Israel cho rằng ông Trump cần chứng minh chiến dịch gây sức ép với Iran mang lại kết quả cụ thể, trong đó mục tiêu quan trọng là khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

“Nếu Iran tiếp tục từ chối quay lại trạng thái trước chiến tranh, việc nối lại các hoạt động quân sự sẽ trở thành lựa chọn logic đối với ông Trump", ông Borodkin nói.

Theo chuyên gia này, các kịch bản có thể bao gồm không kích quy mô lớn, một loạt các chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm hoặc nỗ lực kiểm soát các khu vực ven biển của Iran.