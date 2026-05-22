Miền Bắc, miền Trung bước vào chuỗi ngày nắng nóng 'đổ lửa'

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 32-35 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo ngày mai (23/5), nắng nóng gia tăng về cường độ, mở rộng ra toàn miền Bắc với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn 2-4 độ, trời oi nóng kéo dài nhiều ngày.

Miền Bắc bước vào chuỗi ngày oi nóng kéo dài.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo từ ngày mai, nắng nóng gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi ở miền Trung. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến 27-28/5. Nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo từ ngày 23-27/5, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.