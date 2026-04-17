3 ngày thấp thỏm vì chỉ vàng, cái kết khiến người phụ nữ vỡ òa

Ngày 16/4, câu chuyện tìm người đánh rơi vàng của chị Nguyễn Thị Mơ (36 tuổi, trú xã Đô Lương, Nghệ An) đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng.

Theo đó, chiều 14/4, một người phụ nữ ghé cửa hàng thuốc thú y của gia đình chị Mơ mua hàng và để quên một túi bóng trên bàn. Đến khi chuẩn bị đóng cửa, gia đình kiểm tra thì phát hiện bên trong túi có một hộp đỏ, chứa một chỉ vàng.

Chờ đợi không thấy người quay lại nhận, chị Mơ đã đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm chủ nhân. Chỉ sau ít giờ, thông qua các hội nhóm, bà Nguyễn Thị Loan (62 tuổi, trú xã Yên Xuân, Nghệ An) đã xác nhận mình là người đánh rơi số vàng trên.

Bà Loan đến cửa hàng thú y nhận lại chỉ vàng bỏ quên.

Ngay lập tức, bà Loan chạy xe máy hơn 15km đến cửa hàng để nhận lại tài sản. Nhận lại chỉ vàng, bà không giấu được xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn gia đình chị Mơ.

Bà Loan cho biết, số vàng này được bà mua với giá 16,2 triệu đồng, là tiền tích góp sau hai năm chăn nuôi heo của gia đình. Sau khi mua vàng, bà ghé qua nhiều nơi rồi ra thăm ruộng, đến khi về nhà mới phát hiện bị mất.

“Tôi nghĩ đã mất thì khó có thể tìm lại. Mấy ngày nay mất ăn mất ngủ vì đây là tài sản lớn với gia đình”, bà Loan nói.

Câu chuyện sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Hành động đăng tìm người trả lại của rơi của chị Mơ là nghĩa cử đẹp, lan tỏa sự tử tế trong đời sống.