"Lá chắn" mới của Ukraine: Wolf 25 AD, hệ thống phòng không thử lửa thành công trên chiến trường

Đánh giá ban đầu của quân đội Ukraine cho thấy hiệu quả hoạt động tích cực, và DefTech kỳ vọng sẽ nhận được đơn đặt hàng tiếp theo trong thời gian tới.

Wolf 25 AD trở thành một trong những khí tài phòng không tầm cực ngắn được Ukraine lựa chọn nhằm đối phó với các loại máy bay không người lái (UAV).

Đầu tháng 8, DefTech công bố loạt ảnh mới của hệ thống và xác nhận rằng Wolf 25 AD đã vượt qua các bài thử nghiệm thành công tại Ukraine, chính thức được quân đội Ukraine tiếp nhận.

Số lượng hệ thống bán không được tiết lộ, nhưng công ty cho biết đã có sự quan tâm từ các khách hàng xuất khẩu khác, và quân đội Slovakia cũng đang xem xét khả năng mua sắm hệ thống này trong tương lai.

Cấu hình và khả năng tác chiến của Wolf 25 AD

Hệ thống Wolf 25 AD được trang bị tháp pháo do công ty Valhalla Turrets của Slovenia phát triển, tích hợp pháo tự động Oerlikon KBA cỡ nòng 25x137 mm.

Pháo có thể sử dụng hai loại đạn khác nhau và nhiều chế độ bắn, từ bắn từng phát cho tới liên thanh.

Đối với mục tiêu trên không, Wolf 25 AD sử dụng đạn nổ gần Proximity Fuze (PX-HE) - có thể kích nổ ở khoảng 1,5 mét gần mục tiêu.

Ngoài ra, pháo còn có thể bắn đạn nổ mảnh cháy (HEI-T), đạn xuyên giáp nổ (SAPHE), đạn xuyên giáp mảnh dưới cỡ (FAPDS-T) hoặc đạn xuyên giáp dưới cỡ có cánh ổn định, tùy theo nhiệm vụ chiến đấu.

Đặc biệt, đạn xuyên giáp đóng vai trò quan trọng: các viên đạn dưới cỡ có vận tốc đầu nòng rất cao và đường đạn phẳng, giúp tấn công hiệu quả các mục tiêu di chuyển nhanh ở cự ly xa.

Cỡ nòng 25x137 mm được chọn vì hiệu quả tương đương gần với loại 30x173 mm, nhưng nhẹ hơn, rẻ hơn và có thể mang theo nhiều đạn hơn. Đây cũng là loại đạn phổ biến, được nhiều quốc gia sản xuất với sản lượng cao.

Cảm biến và radar tiên tiến

Hệ thống pháo phòng không Wolf 25 AD. (Ảnh: x.com/praisethesteph qua Militarnyi)

Tháp pháo trang bị tổ hợp quang - điện tử Lotus Lite, gồm camera ảnh nhiệt và camera ban ngày.

Trái tim của hệ thống là radar AESA AMMR có khả năng định nghĩa bằng phần mềm, cho phép theo dõi đồng thời tới 150 mục tiêu trong thời gian thực.

Tầm phát hiện của radar gồm: Máy bay tiêm kích, tối đa 20 km; trực thăng, tối đa 12 km; tên lửa, tối đa 10 km; UAV cảm tử Lancet, 8 - 10 km, UAV trinh sát, tối đa 5 km; UAV siêu nhỏ, tối đa 5 km.

Radar này cũng được sử dụng trên các hệ thống Skynex, Skyranger 35 và Skyranger 30.

Wolf 25 AD được trang bị 4 ăng-ten radar, cung cấp khả năng bao phủ 360 độ. Đặc biệt, radar AMMR còn có thể xác định tọa độ của các vụ nổ pháo, cối hoặc tên lửa của đối phương, giúp nâng cao khả năng phản pháo.

Radar của hệ thống có khả năng chống gây nhiễu điện tử (ECCM) tiên tiến, cho phép Wolf 25 AD hoạt động ổn định trong môi trường tác chiến điện tử mạnh.

Ngoài ra, radar có thể theo dõi mục tiêu di chuyển, giúp hệ thống cung cấp lá chắn phòng không cơ động cho các đội hình xe tăng hoặc phương tiện hành quân.