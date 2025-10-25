Chiến đấu cơ JAS-39 Gripen: “Con dao” đa năng trên bầu trời, sẵn sàng cho mọi loại vũ khí

Việc Ukraine dự kiến mua số lượng lớn tiêm kích JAS-39E/F Gripen của Thụy Điển không chỉ bao gồm việc tiếp nhận máy bay, mà còn cả kế hoạch xây dựng dây chuyền sản xuất tại chỗ ở Ukraine - một quá trình được cho là khá phức tạp. Với một chiến đấu cơ hiện đại, không chỉ vũ khí trang bị mà cả xu hướng phát triển máy bay không người lái chiến đấu cũng là những yếu tố mang tính quyết định.

Trước hết, hãy điểm qua những đặc tính chính của hệ thống vũ khí trên dòng Gripen hiện đại - một máy bay được số hóa hoàn toàn. Điều này có nghĩa là hệ thống vũ khí của Gripen có thể liên tục được nâng cấp, và kho vũ khí hiện tại luôn sẵn sàng mở rộng.

Gripen có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không bằng nhiều loại tên lửa khác nhau, trong đó có Meteor của châu Âu do MBDA sản xuất, AIM-120 của Mỹ và IRIS-T của Đức.

Điều đáng chú ý là, theo Saab, các loại tên lửa như Astra, Python 4/5, Derby, AIM-9X Sidewinder, ASRAAM và nhiều loại khác có thể dễ dàng tích hợp với Gripen. Do đó, việc mở rộng kho vũ khí của máy bay bằng các loại tên lửa không đối không mới có thể được thực hiện một cách đơn giản, miễn là khách hàng và nhà sản xuất vũ khí có nhu cầu.

JAS-39 Gripen được trang bị tên lửa Taurus. (Ảnhh: Defence Express)

Điều này cũng đúng với các loại vũ khí tấn công mặt đất. Hiện tại, kho vũ khí của Gripen bao gồm nhiều loại bom dẫn đường bằng laser có độ chính xác cao và bom lượn SDB. Với vũ khí tầm xa, máy bay được trang bị tên lửa RBS15 của Thụy Điển và có kế hoạch nâng cấp để tương thích với tên lửa hành trình Taurus của Đức.

Ukraine cũng có thể trang bị cho Gripen của mình tên lửa không đối không UP-277, đồng thời nâng cấp để mang theo tên lửa Neptune, vốn được thiết kế để có biến thể phóng từ máy bay.

Tuy nhiên, năng lực chiến đấu của một máy bay ngày nay không chỉ phụ thuộc vào kho vũ khí. Xu hướng hiện đại là máy bay không người lái chiến đấu - được thiết kế để hộ tống máy bay có người lái, thực hiện trinh sát, tấn công mục tiêu mặt đất, và thậm chí tham gia không chiến độc lập.

Saab hiện đang tài trợ cho chương trình F-series, với mục tiêu phát triển một loại máy bay không người lái chiến đấu sử dụng trực tiếp các hệ thống điện tử hàng không và công nghệ của Gripen. Mẫu máy bay không người lái này được kỳ vọng sẽ phối hợp linh hoạt với Gripen E/F, qua đó mở rộng đáng kể khả năng tác chiến của toàn hệ thống.

Đồng thời, Saab đang tích cực phát triển trí tuệ nhân tạo chiến đấu - yếu tố then chốt trong các hệ thống này. Dù vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, Saab đã tích hợp AI chiến đấu Centaur của công ty Helsing vào hệ thống điện tử số hiện có của JAS-39E Gripen.

Cũng cần lưu ý rằng Gripen dự kiến sẽ tiếp tục phục vụ trong Không quân Ukraine cho đến nửa sau thế kỷ XXI.