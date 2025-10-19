Giới phân tích cho rằng, việc phát hành bức ảnh này nhiều khả năng là một phần trong chiến dịch truyền thông có chủ đích của Moscow nhằm khẳng định Su-57 đã đạt tới mức độ "sẵn sàng chiến đấu", qua đó thu hút đầu tư và khách hàng tiềm năng từ nước ngoài để tiếp tục phát triển chương trình vốn đang thiếu hụt ngân sách.

Bức ảnh hiếm hé lộ khoang vũ khí bí ẩn của Su-57 Nga. (Nguồn: X)

Su-57, được NATO định danh là "Felon", là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đầu tiên của Nga, được thiết kế với nhiều khoang vũ khí bên trong nhằm giảm khả năng bị radar phát hiện. Theo các dữ liệu công khai, Su-57 sở hữu từ tám đến mười giá treo vũ khí bên trong, chia thành nhiều khoang khác nhau.

Trong đó, khoang trung tâm thân máy bay được dùng để mang tên lửa hành trình tầm xa như Kh-69 hoặc các loại bom dẫn đường, còn các khoang gắn ở gốc cánh hai bên thường chứa tên lửa không đối không. Cấu hình này có thể được thay đổi tùy theo từng nhiệm vụ, mang lại sự linh hoạt cao trong tác chiến.

Bên cạnh đó, Su-57 vẫn có thể mang thêm vũ khí ở các giá treo bên ngoài dưới cánh, từ bom dẫn đường, tên lửa hành trình đến tên lửa không đối không, nhằm tăng tải trọng chiến đấu. Tuy nhiên, việc sử dụng giá treo ngoài sẽ làm giảm khả năng tàng hình của máy bay, vốn là lý do các khoang chứa vũ khí bên trong được phát triển ngay từ đầu.

Dù đã được tuyên bố sản xuất hàng loạt và biên chế chính thức, Su-57 vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn. Nhiều chuyên gia quốc phòng Nga thừa nhận rằng máy bay này vẫn đang sử dụng động cơ tạm thời, chưa được trang bị hệ thống điện tử hàng không tích hợp hoàn chỉnh và cũng chưa có bộ vũ khí nào được thử nghiệm toàn diện trong điều kiện chiến đấu. Phiên bản hiện tại của Su-57 vì thế vẫn phụ thuộc vào các công nghệ cũ trong khi chờ hoàn thiện động cơ thế hệ mới mang tên Izdeliye 30.

Thế nhưng, điều đó không ngăn Nga tích cực quảng bá Su-57 ra quốc tế. Trong những năm qua, Moscow liên tục giới thiệu mẫu máy bay này tại các triển lãm hàng không và triển lãm quốc phòng lớn, đặc biệt tại Trung Quốc và Ấn Độ, hai thị trường tiềm năng mà Nga hy vọng có thể thu hút đầu tư để đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

Một số nhà phân tích cho rằng, việc công bố hình ảnh chi tiết khoang vũ khí lần này chính là nhằm củng cố niềm tin của các khách hàng tiềm năng rằng Su-57 không chỉ là nguyên mẫu thử nghiệm, mà là một hệ thống chiến đấu thực thụ đã sẵn sàng được thương mại hóa.

Khoang vũ khí bên trong là một đặc điểm tiêu chuẩn của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, như F-22 Raptor hay F-35 Lightning II của Mỹ, giúp duy trì khả năng tàng hình bằng cách giấu vũ khí trong thân máy bay. Hệ thống khoang mô-đun của Su-57, nếu vận hành đúng như thiết kế, sẽ mang lại cho nó sự linh hoạt tương tự, cho phép thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, từ chiếm ưu thế trên không đến tấn công mặt đất, mà vẫn giữ được tiết diện phản xạ radar ở mức thấp.

Sự thiếu vắng động cơ Izdeliye 30 cùng bằng chứng hạn chế về việc triển khai thực chiến khiến giới phân tích phương Tây vẫn tỏ ra hoài nghi. Nga khẳng định Su-57 đã được sử dụng trong các chiến dịch tại Ukraine, nhưng thực tế cho thấy máy bay này mới chỉ đóng vai trò bệ phóng tên lửa hành trình từ xa chứ chưa tham gia trực tiếp vào các trận không chiến.