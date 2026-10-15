Ukraine giáng đòn chí mạng vào "gót chân Asin" của Nga, Điện Kremlin thừa nhận mất mát khổng lồ

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh minh họa: WION

Theo The Insider, mỗi cuộc tập kích thành công nhằm vào một nhà máy lọc dầu Nga gây thiệt hại trung bình khoảng 23 tỷ ruble (274 triệu USD). Trong khi đó, các vụ cháy kho hàng thương mại điện tử có thể phá hủy lượng hàng hóa trị giá khoảng 450.000 ruble/m².

Tổng thống Putin gần đây thừa nhận các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu đã gây tổn thất cho nền kinh tế Nga, tương đương khoảng 1% GDP. Nếu tính theo quy mô GDP cả năm khoảng 232.000 tỷ ruble, thiệt hại có thể lên tới 2.320 tỷ ruble, bằng hơn một nửa mức thâm hụt ngân sách liên bang dự kiến năm 2026.

Tuy nhiên, ông Putin không nêu rõ khoảng thời gian được sử dụng để tính toán. Vì vậy, con số trên vẫn phụ thuộc vào cách diễn giải phát biểu của nhà lãnh đạo Nga.

Nhà máy lọc dầu đối mặt chi phí sửa chữa khổng lồ

Chi phí khôi phục các nhà máy lọc dầu ngày càng tăng do thiết bị phức tạp, nguồn cung linh kiện hạn chế và tác động của các lệnh trừng phạt.

Theo Bộ Năng lượng Nga, giai đoạn 2011-2018, nước này đầu tư 1.600 tỷ ruble để xây dựng 95 dây chuyền chế biến sâu dầu mỏ, tương đương gần 17 tỷ ruble mỗi dây chuyền. Trong giai đoạn 2019-2026, thêm 27 dây chuyền được đưa vào hoạt động với tổng vốn 512 tỷ ruble, bình quân gần 19 tỷ ruble mỗi dây chuyền.

Một ví dụ đáng chú ý là tổ hợp Euro+ tại Nhà máy Lọc dầu Moscow, được đưa vào vận hành năm 2020 với vốn đầu tư 98 tỷ ruble. Tổ hợp này bị UAV tấn công trong đêm 20/9.

Theo The Insider, thiết bị Trung Quốc khi vận chuyển sang Nga có thể đắt gấp 4 lần giá niêm yết do chi phí logistics, thuế, điều chỉnh kỹ thuật và lợi nhuận trung gian. Dựa trên các dự án tương tự, chi phí sửa chữa nhà máy lọc dầu Moscow được ước tính tối thiểu 25 tỷ ruble, thậm chí có thể lên tới 500 tỷ ruble nếu phải thay thế nhiều thiết bị. Đây là khoảng ước tính, chưa phải chi phí sửa chữa được xác nhận.

Khủng hoảng nhiên liệu lan sang vận tải và bán lẻ

Theo các ước tính được The Insider dẫn lại, sản lượng lọc dầu Nga giảm từ 5,3-5,5 triệu thùng/ngày trong giai đoạn 2024-2025 xuống còn khoảng 3,8-4,2 triệu thùng/ngày, tương đương mức giảm 20-25%.

Tác động đã xuất hiện trong hoạt động vận tải. Dữ liệu hệ thống thu phí Platon cho thấy từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quãng đường vận tải quy đổi của xe tải nặng giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Chuyên gia Sergei Vakulenko cũng ước tính tiêu thụ xăng tại Nga trong tháng 8 giảm 7,5-10%, dựa trên thống kê tai nạn giao thông.

Các kho hàng thương mại điện tử cũng chịu thiệt hại đáng kể. The Insider ước tính giá trị hàng hóa bị phá hủy trong các vụ cháy kho Wildberries vào khoảng 440.000 ruble/m². Ngoài hàng hóa và cơ sở vật chất, doanh nghiệp còn phải chịu tổn thất do gián đoạn kinh doanh, vốn lưu động bị mắc kẹt và chi phí vay tiếp tục phát sinh.

Những thiệt hại này có thể làm giảm nguồn thu thuế và đẩy giá hàng hóa tăng cao. Phí bảo hiểm rủi ro khủng bố và phá hoại tại Nga được cho là đã tăng gấp 10 lần trong 4 năm qua.

Siêu máy tính Yandex có thể bị ảnh hưởng

Từ ngày 8 đến 11/10, ba trung tâm dữ liệu chủ chốt của Yandex được báo cáo là đã bị tấn công. Các cơ sở này lưu trữ ba siêu máy tính với tổng năng lực tính toán 50,36 petaflop, phục vụ nhiều dịch vụ công nghệ, trong đó có phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo YandexGPT.

Yandex cho biết chưa thể xác nhận khả năng khôi phục thiết bị tại trung tâm dữ liệu Sasovo, tỉnh Ryazan. Cơ sở tại Vladimir được cho là đã ngừng hoạt động hoàn toàn sau cuộc tấn công đêm 11/10. Quá trình khôi phục có thể kéo dài tới 6 tháng, trong khi các lệnh trừng phạt gây khó khăn cho việc thay thế chip Nvidia và thiết bị công nghệ cao.

Theo The Insider, các sự cố liên quan đến hạ tầng Yandex còn gây gián đoạn dịch vụ tại nhiều quốc gia, ảnh hưởng đến ngân hàng, vận tải, bán lẻ và các nền tảng giáo dục.

Bài báo nhận định các cuộc tấn công đang tạo sức ép đồng thời lên hai trụ cột kinh tế Nga: xuất khẩu tài nguyên và tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, mức thiệt hại thực tế tại nhiều cơ sở vẫn chưa được xác minh độc lập.