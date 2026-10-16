Nga nói Tổng thống Ukraine 'thách thức' ông Trump

"Thỏa thuận đã được đề xuất và chúng tôi chấp thuận nó", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 15/10 nói về thỏa thuận diesel giữa nước này và Mỹ, được Tổng thống Donald Trump công bố trước đó.

Ông Lavrov cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thay vì ủng hộ thỏa thuận thì lại yêu cầu cung cấp thêm tên lửa để tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu.

"Đây là hành động thách thức trực tiếp và trắng trợn đối với Tổng thống Trump", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc ông Zelensky không sẵn sàng tham gia vào "bất kỳ hành động mang tính xây dựng nào thực sự công bằng và dựa trên nguyên tắc bình đẳng", đồng thời cho rằng lãnh đạo Ukraine đã đặt ra "những điều kiện không thể chấp nhận được" về tổ chức bầu cử ở nước này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moskva ngày 12/10. Ảnh: AP

Bình luận về các thông tin trên truyền thông liên quan đến "kế hoạch hòa bình" đang được Mỹ và châu Âu cùng xây dựng, ông Lavrov cho biết Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào về vấn đề này.

Ông cũng nhận định rằng, "dựa trên những thông tin bị rò rỉ" mà ông đã thấy, kế hoạch đó hoàn toàn thiếu các ý tưởng về cách thức tiến tới nền hòa bình lâu dài và bền vững tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ ngày 9/10 tuyên bố Nga đã đồng ý lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm khoảng 4,5 triệu tấn từ tháng 11 tùy tình hình các nhà máy lọc dầu.

Ông sau đó công bố thỏa thuận "ngừng bắn năng lượng" giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga tiếp tục tập kích các nhà máy điện nước này, vi phạm lệnh ngừng bắn, nhưng ông Trump cho rằng thỏa thuận chỉ áp dụng cho các nhà máy lọc dầu, vốn không còn vận hành ở Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra.

Khói đen bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu của Gazprom nằm ở ngoại ô phía đông nam thủ đô Moskva, Nga, hôm 18/6, sau một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn từ Ukraine. Ảnh: AFP

Bất chấp nhiều chỉ trích, Tổng thống Trump vẫn bảo vệ thỏa thuận nhập dầu diesel từ Nga, cho rằng bản thân ông đã lựa chọn đúng đắn vì nước Mỹ.

Tổng thống Ukraine nói ông cảm thấy bị "phản bội" về thỏa thuận này và ngày 15/10 ra lệnh nối lại chiến dịch tập kích nhà máy lọc dầu Nga. Tổng thống Trump cho rằng đây là hành động "đáng hổ thẹn" và chỉ trích ông Zelensky "không mang lại điều tốt đẹp cho thế giới khi tấn công những nhà máy lọc dầu diesel, nơi sản xuất loại nhiên liệu mà chúng tôi và cả thế giới cần".