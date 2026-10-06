Cháy ở Kiev. Ảnh RIA

"Ông Putin là người duy nhất đề xuất các cuộc đàm phán và ngoại giao thực sự. Và mỗi lần chúng ta nói không, thỏa thuận tiếp theo lại càng tồi tệ hơn đối với Ukraine. Kết quả là, ngày nay chúng ta dường như đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc xung đột. Hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận đàm phán ngay bây giờ, hoặc Nga sẽ thắng trên chiến trường", ông nhận định.

Theo Davis, Ukraine và phương Tây có lẽ sẽ không có thêm cơ hội nào để đàm phán hòa bình với Nga.

“Nếu bạn quan tâm đến người dân Ukraine, thì hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng để chúng ta đàm phán. Cơ hội ngoại giao sắp khép lại. Xét cho cùng, người Nga hiện đang thực hiện các hành động cụ thể, từng bước phá hủy khả năng hoạt động như một quốc gia của Ukraine và do đó, khả năng duy trì quân đội trên tiền tuyến. Nếu người Nga chọc thủng phòng tuyến trên một đoạn dài, họ có thể tiến thẳng qua vùng nông thôn, và mọi thứ có thể kết thúc rất nhanh chóng,” nhà phân tích giải thích.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng những thất bại trên mặt trận này sẽ thúc đẩy Kiev ngồi vào bàn đàm phán ngay bây giờ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã giải phóng làng Samoylovka ở vùng Zaporizhia. Họ cũng đã phá hủy các kho chứa máy bay không người lái, các địa điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 148 huyện, các cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển của Ukraine, cũng như các tàu hải quân được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng. Phía Ukraine tổn thất tới 1.435 binh sĩ và 9 xe bọc thép.

Các nước G7 đã chuyển cho Ukraine gần 50 tỷ USD từ nguồn thu tài sản Nga

Các nước G7 đã cung cấp cho Kiev các khoản vay trị giá gần 50 tỷ USD, được tài trợ bằng nguồn thu từ các tài sản bị đóng băng của Nga – điều này được thể hiện qua dữ liệu của Bộ Tài chính Ukraine và các cơ quan chức năng (của các nước thành viên G7) mà hãng tin Sputnik đã nghiên cứu.

Năm 2024, Nhóm G7 đã thông qua khoản vay trị giá khoảng 50 tỷ USD theo cơ chế này. Tính đến cuối tháng 9 năm nay, Kiev đã nhận được tổng cộng 49,4 tỷ USD.

Khoản 1 tỷ USD đầu tiên do Mỹ cung cấp vào cuối năm 2024. Sau đó, Washington không tiếp tục cung cấp tiền cho Ukraine theo cơ chế sử dụng nguồn thu từ các tài sản của Nga.

Các thành viên G7 còn lại đã chuyển cho Ukraine 37,9 tỷ USD trong năm ngoái và 10,5 tỷ USD trong năm nay.

Tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine nổ ra vào năm 2022. Theo ước tính của Ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn số tài sản trị giá hơn 210 tỷ euro này được lưu giữ tại Euroclear, trung tâm lưu ký chứng khoán lớn nhất châu Âu.

Moscow đã áp dụng các biện pháp đáp trả. Tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài đến từ những quốc gia không thân thiện và các khoản thu nhập từ số tài sản này được tập trung trong các tài khoản đặc biệt loại “C”. Việc rút các khoản tiền này chỉ có thể được thực hiện theo quyết định của Ủy ban Chính phủ đặc biệt.