Căn biệt thự thứ hai của cựu Chủ tịch AIC trên ‘đất vàng’ Hà Nội cũng có chủ mới

Ngoài căn biệt thự tại số 99 phố Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Hà Nội), cơ quan thi hành án cũng đã tổ chức đấu giá thành công ngôi biệt thự khác thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC, để thu hồi tài sản. Căn biệt thự này tại số 21 phố Nguyễn Huy Tự (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) có diện tích 403m2.

Cuộc đấu giá biệt thự số 21 Nguyễn Huy Tự do một công ty đấu giá tài sản có trụ sở ở Hà Nội thực hiện, tuy nhiên giá trúng đấu giá không được cung cấp công khai.

Theo thông báo trước đó của công ty tổ chức đấu giá, giá khởi điểm đấu giá biệt thự số 21 Nguyễn Huy Tự là hơn 112,8 tỷ đồng. Những người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt cọc 22,5 tỷ đồng.

Đây là nhà biệt thự cũ nhóm 2 xây dựng trước năm 1954, thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo “Quy chế về quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Được biết, với biệt thự nhóm 2, cơ quan chức năng yêu cầu chủ sở hữu phải giữ nguyên kiểu dáng kiến trúc bên ngoài của biệt thự (bao gồm hình dáng, tỷ lệ, mặt đứng, các chi tiết trang trí ngoại thất đặc trưng), không được tự ý thay đổi.

Căn biệt thự tại số 21 phố Nguyễn Huy Tự đã được sửa chữa thành quán cafe.

Tuy nhiên, đại diện UBND phường Hai Bà Trưng cho biết, sau khi đấu giá thành công, chủ sở hữu mới đã không tuân thủ các quy trình xin cấp phép để cải tạo, sửa chữa.

Phường Hai Bà Trưng vào thời điểm tháng 7/2025 đã kiểm tra và phát hiện chủ sở hữu mới tự ý cải tạo sửa chữa căn biệt thự trên với các hạng mục là cải tạo, ốp lát vệ sinh, làm lại hệ thống điện nước...Sau đó, UBND phường Hai Bà Trưng đã lập biên bản yêu cầu chủ tư làm thủ tục cấp phép cải tạo sửa chữa theo đúng quy định pháp luật.

Đến thời điểm này, biệt thự phố Nguyễn Huy Tự đã hoàn thành sửa chữa và đưa địa điểm này thành quán cafe.

Căn biệt thự số 99 Trần Hưng Đạo của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã được đấu giá thành công với mức giá 277 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên về căn biệt thự số 99 Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Hà Nội), đại diện phường Cửa Nam cho biết, đây là nhà đất thuộc sở hữu tư nhân, đấu giá thông qua thi hành án nên phường không được thông báo về nội dung này.

Về quản lý biệt thự số 99 Trần Hưng Đạo, đại diện phường Cửa Nam cho biết, biệt thự này đã được Sở Xây dựng Hà Nội xếp loại vào biệt thự nhóm 3 - công trình được linh hoạt trong việc bảo tồn kết hợp khai thác, sửa chữa hoặc cải tạo mà không bắt buộc phải giữ nguyên vẹn hoàn toàn kiến trúc gốc như nhóm 1 hay nhóm 2. “Nhiều năm qua biệt thự này cũng không xin phép hoạt động cải tạo hay sửa chữa gì”, cơ quan quản lý địa phương thông tin.

Căn biệt thự 99 Trần Hưng Đạo sau nhiều năm không sử dụng, sửa chữa nay đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.