Tối 17/11, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Donald Trump tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ.

Mời Tổng thống Trump thăm Việt Nam, dự APEC 2027

Các nhà lãnh đạo vui mừng ghi nhận quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Mỹ tiếp tục tiến triển mạnh mẽ và toàn diện về mọi mặt, trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và những lĩnh vực ưu tiên mới, bao gồm kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản thiết yếu và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, tin cậy.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Donald Trump tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ. Ảnh: BNG

Về kinh tế - thương mại, Mỹ hiện là đối tác lớn thứ hai của ASEAN, cả về kim ngạch thương mại hai chiều và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 550,5 tỷ USD, tổng vốn FDI từ Mỹ vào ASEAN đạt gần 30 tỷ USD.

Trong trao đổi, lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao vai trò, đóng góp của Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ coi trọng vai trò của ASEAN và cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực hai bên cùng có lợi.

Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh những cam kết của Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump đối với ASEAN. Để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Mỹ, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục ưu tiên thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại cân bằng, bền vững và cùng có lợi.

Thủ tướng đề nghị đưa kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng trở thành các trọng tâm hợp tác của ASEAN và Mỹ, đồng thời củng cố nền tảng chính trị và nâng tầm hợp tác vì hòa bình và an ninh chung.

Trong trao đổi song phương, Thủ tướng cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hai nước. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi trên tinh thần xây dựng để sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi song phương với Tổng thống Donald Trump. Ảnh: BNG

Tổng thống Donald Trump ghi nhận các đề nghị và giao các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, trao đổi với phía Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị cấp cao G20 tại Miami vào tháng 12. Thủ tướng trân trọng mời Tổng thống thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Tại hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Mỹ đã thông qua Tuyên bố chung về 10 nguyên tắc đối tác công tư nhằm ứng phó với lừa đảo trực tuyến.

Tổ chức kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

Cũng trong ngày 17/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc trao đổi với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

Thủ tướng trân trọng, đánh giá cao những đóng góp và dấu ấn của ông António Guterres trong 2 nhiệm kỳ trên cương vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đồng thời cảm ơn ông về tình cảm và sự đồng hành đã dành cho Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: BNG

Thủ tướng khẳng định Liên Hợp Quốc là đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam và đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc (1977-2027), tương xứng với tầm vóc quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc.

Ông António Guterres bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển của Việt Nam và đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ông hoan nghênh vai trò cầu nối của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và khu vực cũng như những đóng góp ngày càng chủ động, thực chất của Việt Nam cho hòa bình, ổn định và hợp tác.

Singapore đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2027

Tối 17/11, Thủ tướng cùng lãnh đạo và các đoàn đại biểu cấp cao các nước ASEAN và đối tác tham dự lễ bế mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan.

Phát biểu bế mạc, Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. cảm ơn các nước thành viên và đối tác đã có những đóng góp thực chất vào thành công của các hội nghị cấp cao lần này và Năm Chủ tịch ASEAN 2026 với chủ đề "Cùng chèo lái tương lai chung".

Tổng thống nhấn mạnh, dù hoàn cảnh thay đổi, ASEAN vẫn kiên định củng cố hòa bình, ổn định, tăng cường liên kết kinh tế chặt chẽ hơn và bảo đảm an sinh cho người dân. Các thách thức về năng lượng, an ninh biển, công nghệ và biến đổi khí hậu ngày càng đan xen, đòi hỏi các thể chế của ASEAN phải gắn kết chặt chẽ để hiệp hội tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của các nước thành viên.

Tại lễ bế mạc, Philippines đã chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2027 cho Singapore.

Philippines chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2027 cho Singapore. Ảnh: ASEAN 2025

Phát biểu tại lễ chuyển giao, Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ vinh dự khi Singapore đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN đúng vào dịp ASEAN kỷ niệm 60 năm thành lập. Ông khẳng định Singapore sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên và các đối tác để xây dựng một ASEAN gắn kết về mục tiêu, tự tin về tương lai và mở cửa với thế giới.

Thủ tướng Lawrence Wong công bố chủ đề Năm ASEAN 2027 là "Hội nhập sâu hơn, đối tác rộng hơn".

Theo Thủ tướng Lawrence Wong, cần "hội nhập sâu hơn" vì ASEAN cần phát huy đầy đủ các tiềm năng, bao gồm tăng cường liên kết giữa các lĩnh vực tài chính, công nghệ số và năng lượng, xây dựng một thị trường ASEAN thống nhất, nơi các doanh nghiệp có thể thành lập và hoạt động thuận lợi, nơi người dân có thêm cơ hội làm việc, đầu tư và thịnh vượng.

"Đối tác rộng hơn" vì ASEAN phải tiếp tục phát triển và hướng ra bên ngoài, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là trong năm 2027 ASEAN kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ với Mỹ, Canada và EU và kỷ niệm 30 năm ASEAN+3.