Israel thông báo nguy cơ cạn kiệt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn trong chiến sự Iran

Theo các nguồn tin, Israel bước vào cuộc chiến hiện nay khi kho tên lửa đánh chặn đã ở mức thấp, sau khi sử dụng nhiều trong cuộc xung đột với Iran vào mùa hè năm ngoái. Hệ thống phòng thủ tầm xa của Israel đang chịu sức ép lớn trước các cuộc tấn công của Iran; CNN đưa tin Iran đã gắn thêm đầu đạn chùm vào tên lửa, điều có thể khiến kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Israel cạn nhanh hơn.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington đã biết về năng lực đánh chặn hạn chế của Israel từ nhiều tháng qua: “Đây là điều chúng tôi đã dự đoán và lường trước”.

Quan chức này nhấn mạnh với Semafor rằng Mỹ không rơi vào tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn tương tự. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại rộng hơn rằng một cuộc xung đột quân sự kéo dài với Iran có thể khiến kho tên lửa đánh chặn của Mỹ bị tiêu hao, đặt Washington vào thế bất lợi.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ có tìm cách bán hoặc chia sẻ một phần kho tên lửa đánh chặn của mình cho Israel hay không, điều có thể gây áp lực lên nguồn dự trữ trong nước. Trong các gói viện trợ quân sự trước đây cho Israel, Mỹ từng cung cấp các hệ thống phòng thủ tên lửa.

“Chúng tôi có tất cả những gì cần thiết để bảo vệ các căn cứ, nhân sự và lợi ích của mình trong khu vực” - quan chức Mỹ nói, đồng thời cho biết Israel đang “tìm ra các giải pháp để giải quyết” tình trạng thiếu hụt của họ.

Israel vẫn có những cách khác để phòng thủ trước tên lửa Iran trong chiến tranh, bao gồm sử dụng máy bay chiến đấu, nhưng tên lửa đánh chặn vẫn là một trong những vũ khí phòng thủ hiệu quả nhất trước các đòn tấn công tầm xa. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel chủ yếu được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa tầm ngắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng này nói rằng Mỹ có kho dự trữ đạn dược “gần như không giới hạn”, dù các nhà phân tích từ lâu cho rằng kho dự trữ của Mỹ thấp hơn mức mà quân đội mong muốn.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran vào tháng 6 năm ngoái, Mỹ đã phóng hơn 150 tên lửa đánh chặn THAAD - được cho là khoảng một phần tư tổng kho dự trữ của Mỹ khi đó. Một số báo cáo cũng cho biết Mỹ đã sử dụng khoảng 2,4 tỷ USD tên lửa đánh chặn Patriot chỉ trong 5 ngày đầu của cuộc chiến hiện nay.

Tháng 1 năm nay, Lầu Năm Góc đã bắt đầu các bước nhằm tăng mạnh sản lượng hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Quan chức Mỹ cho biết chính quyền hiện có đủ THAAD, máy bay chiến đấu và các loại tên lửa đánh chặn tầm trung.

Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell nói với Semafor trong một tuyên bố rằng Bộ Quốc phòng “có mọi thứ cần thiết để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào vào thời điểm và địa điểm do Tổng thống Trump lựa chọn”.

Sau khi bài báo được công bố, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với Semafor rằng kho dự trữ của Mỹ “hơn cả đủ” để đạt được các mục tiêu của ông Trump đối với Iran “và hơn thế nữa”. Bà cho biết Trump luôn “tập trung tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang” và sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà thầu quốc phòng đẩy nhanh sản xuất vũ khí do Mỹ chế tạo.

“Những thành tựu của quân đội Mỹ cùng với Lực lượng Phòng vệ Israel đã nói lên tất cả – các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran đã giảm 95%, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo giảm 90%, và tình thế khó khăn của chế độ này sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn,” bà nói.

Lực lượng Phòng vệ Israel chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của Semafor.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo bán 12.000 thân bom đa dụng BLU-110A/B nặng 1.000 pound cho Israel. Thương vụ này không cần Quốc hội phê chuẩn, vì chính quyền Trump đã viện dẫn “tình trạng khẩn cấp” khi Mỹ và Israel đang chiến đấu với Iran.

Ông Trump nói rằng cuộc chiến có thể kết thúc “sớm”, gần đây còn mô tả đây là một “chiến dịch ngắn hạn”. Tuy nhiên, Trump, Israel và Iran đều phát tín hiệu rằng họ sẵn sàng chiến đấu lâu dài nếu cần thiết.

“Chiến dịch sẽ kéo dài đến chừng nào cần thiết” - ông Trump nói tối thứ Sáu khi được hỏi cuộc xung đột có thể tiếp diễn bao lâu. “Họ đã bị tàn phá nặng nề. Đất nước đó đang ở trong tình trạng tồi tệ. Mọi thứ đang sụp đổ”.

Cố vấn chính sách đối ngoại của lãnh đạo Iran nói với CNN tuần này rằng hiện không có lựa chọn ngoại giao, và Tehran sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng “toàn bộ năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran” đã “bị đánh bại trên thực tế”.