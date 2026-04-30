Người dân ùn ùn rời TPHCM đi nghỉ lễ

Ghi nhận tại cửa ngõ phía Tây TPHCM, khu vực đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), từ sáng sớm 30/4, dòng xe từ nội đô hướng về các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã bắt đầu tăng nhanh. Đoạn từ khu vực An Lạc đến cầu Bình Điền ken đặc ô tô, xe máy, nhiều thời điểm di chuyển rất chậm.

Tại nút giao giữa quốc lộ 1 và đường Nguyễn Hữu Trí, dòng phương tiện nối dài, di chuyển khó khăn. Khu vực cầu vượt nút giao Bình Thuận cũng trong tình trạng tương tự khi lượng xe đổ dồn về đây tăng cao. Đáng chú ý, đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương tiếp tục là “điểm nóng” khi phương tiện từ nhiều hướng dồn về để lên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Anh Nguyễn Thiên Hào (quê Vĩnh Long ) cho biết, bản thân anh đã chủ động xuất phát từ sáng sớm để tránh kẹt xe, nhưng vẫn mất gần gấp rưỡi thời gian qua khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM so với ngày thường. “Dù đi sớm nhưng xe quá đông, có đoạn gần như đứng yên. Dịp lễ nào cũng vậy nên tôi phải tranh thủ đi từ rất sớm”, anh nói.

Ở cửa ngõ phía Đông, tình hình cũng không khả quan hơn. Trên trục đường Mai Chí Thọ hướng về nút giao An Phú, từ khoảng 8h30 sáng 30/4, lượng phương tiện tăng mạnh, ùn ứ kéo dài. Hàng nghìn ô tô, xe máy chen chúc, nhích từng chút để qua "điểm nóng" này.

Hàng dài phương tiện xếp hàng dài trên đường Mai Chí Thọ (hướng từ đường Võ Nguyên Giáp vào nút giao thông An Phú - đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây).

Lưu lượng phương tiện tăng đột biến khiến khu vực đường Mai Chí Thọ - nút giao thông An Phú quá tải trong giờ cao điểm sáng 30/4.

Điểm đầu đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ở khu vực gần nút giao An Phú khá thông thoáng.

Trên tuyến đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ TPHCM đi trạm thu phí Long Phước (trước khi sang địa phận tỉnh Đồng Nai) cũng ghi nhận mật độ phương tiện dày đặc, tốc độ di chuyển chậm.

Chị Trịnh Phương Mai (phường Bình Thạnh) cho hay gia đình dự định đi du lịch ngắn ngày tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng phải mất hơn một giờ vẫn chưa thể vào cao tốc. “Kẹt xe kéo dài khiến trẻ nhỏ mệt mỏi. Nếu biết trước đông như vậy, gia đình tôi đã chọn đi sớm hơn hoặc dời lịch”, chị chia sẻ.

Lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường tại các tuyến cửa ngõ để điều tiết, phân luồng giao thông. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong cùng thời điểm, tình trạng ùn ứ nhẹ vẫn diễn ra tại nhiều khu vực.

Dự báo trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, áp lực giao thông tại các cửa ngõ TPHCM sẽ còn tiếp diễn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều. Người dân được khuyến cáo chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, lựa chọn lộ trình phù hợp để hạn chế ùn tắc.