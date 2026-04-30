Lắp camera bảo vệ cây muội hồng tang vật

Liên quan tới vụ việc Hạt Kiểm lâm Hà Trung - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa thu giữ 122 cây muội hồng tập kết tại vườn nhà dân ở xã Hồ Vương (Thanh Hóa), sau khi tiếp nhận số cây muội hồng này, Vườn Quốc gia Bến En đã lên phương án để chăm sóc, bảo tồn.

Số cây muội hồng còn sống được chăm sóc tại Vườn Quốc gia Bến En

Theo ông Lê Công Cường, Giám đốc Vườn Quốc gia Bến En (đặt tại xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), sau khi tiếp nhận 122 cây muội hồng từ Hạt Kiểm lâm Hà Trung, vườn đã giao cho lực lượng pháp chế chọn vị trí tập kết để triển khai bảo tồn.

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Bến En ghi nhận trong số 122 cây được bàn giao, chỉ còn 40 cây còn sống, số còn lại gần như đã chết khô. "Do là tang vật nên lực lượng chức năng khi kiểm tra sẽ thu hết cả những cây đã chết. Đối với các cây còn sống, vườn đã cho ươm dâm ngay"- ông Cường thông tin.

Theo ông Cường, đây là lần đầu tiên đơn vị triển khai nhiệm vụ bảo tồn loài cây này, do đặc tính cây sống trên núi đá, kinh nghiệm chăm sóc loài cây này chưa nhiều nên bước đầu gặp nhiều khó khăn.

Vườn Quốc gia Bến En đã phải lắp hệ thống camera để phòng trộm cắp

"Hiện nay, chúng tôi đang nhờ những người có chuyên môn về chăm sóc cây cảnh hỗ trợ việc chăm sóc, phục hồi ban đầu cho những cây muội hồng còn sống. Để chống trộm, đơn vị đã cho lắp hệ thống camera an ninh quanh khu vực ươm cây để đề phòng bị trộm cắp"- ông Cường cho hay.

Về lâu dài, ông Cường cũng tỏ băn khoăn không biết sẽ xử lý thế nào, sau khi chăm sóc cây sống khỏe thì sẽ đưa đi đâu, hay để lại vườn. Nếu để lại vườn thì phải có vườn thực vật hợp với muội hồng, trong khi tại Vườn Quốc gia Bến En có vườn thực vật, nhưng sinh thái núi đất, còn loài này lại sống trên núi đá.

Trước đó, ngày 25-4, Đội kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng - Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa phối hợp với Hạt kiểm lâm Hà Trung kiểm tra, thu giữ 122 cây muội hồng tại khu vườn của gia đình anh Y. ở thôn Nội 2, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau đó, số cây muội hồng đã được kiểm lâm Thanh Hóa bàn giao cho Vườn quốc gia Bến En để bảo tồn, chăm sóc.

Số cây muội hồng sau khi thu giữ đã chết khô, không còn khả năng phục hồi

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ giữa năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa rộ lên tình trạng người dân vào rừng đi "săn" cây cảnh muội hồng gây tiềm ẩn nguy cơ về an ninh rừng.

Trước thực trạng trên, kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm địa phương vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng người dân vào rừng đào cây muội hồng. Đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện, xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép cây muội hồng, thu giữ hàng trăm cây và phôi cây muội hồng, xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng.

Số cây muội hồng sau khi bị thu giữ đều để ở các hạt kiểm lâm và các đơn vị của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, việc chăm sóc, bảo vệ không đảm bảo nên rất nhiều cây đã chết khô. Sau đó, kiểm lâm đã lên phương án đưa các cây này về các Vườn Quốc gia và khu bảo tồn để chăm sóc.