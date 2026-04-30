Ký ức lịch sử năm 1954-1975 qua ảnh tư liệu

Một góc triển lãm ảnh 51 năm - Bản hùng ca thống nhất, diễn ra ngày 24/4 đến 3/5 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Sự kiện do báo Tiền Phong tổ chức, có sự phối hợp của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và đơn vị liên quan, chào mừng kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Không gian trưng bày gồm hơn 90 tác phẩm và cụm bức ảnh, tái hiện 21 năm kháng chiến trường kỳ của dân tộc (1954-1975). Bên cạnh đó, triển lãm có những tác phẩm thể hiện diện mạo mới của TP HCM sau 51 năm phát triển.

Trong ảnh, quân Giải phóng tiến vào cửa Ngọ Môn, Huế, sáng 26/3/1975. Ảnh: TTXVN

Ảnh Xe tăng quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975 của nhà báo Trần Mai Hưởng.

Triển lãm được chia thành năm chương: Hiệp định Geneve - Non sông chia cắt, Thành đồng lũy thép - Ý chí không khuất phục, Năm cánh quân - Thần tốc tiến về Sài Gòn, Khúc khải hoàn - Đất nước trọn niềm vui, TPHCM hôm nay - Kiến tạo tầm vóc mới.

Bức đen trắng Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long ghi lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ huy dàn nhạc giao hưởng thể hiện bài Kết đoàn.

Các tác phẩm được tuyển chọn từ những nguồn tư liệu như Thông tấn xã Việt Nam, hãng thông tấn thế giới Associated Press (AP), tư liệu của báo Tiền Phong cùng sự đóng góp của nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Nam chụp những cô gái Hà Nội vẫy cờ hoa mừng chiến thắng 30/4/1975 tại sân vận động Hàng Đẫy.

Cụm ảnh về thanh niên xung phong thủ đô trong tuyến lửa Nghệ An năm 1965.

Tác phẩm Trạm quân y dã chiến của nhiếp ảnh gia Võ An Khánh.

Theo ban tổ chức, mỗi bức ảnh không đơn thuần là tư liệu mà có ý nghĩa như ký ức sống. Ở đó, từng ánh mắt, bước chân, những khoảnh khắc được ghi lại âm thầm nhưng mang theo âm vang của một thời đại.

Bộ đội Trường Sơn vận chuyển vật chất hậu cần phục vụ chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh 1968. Ảnh: Tư liệu

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức - cho biết thông qua triển lãm, đội ngũ thực hiện mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó, mỗi người có thể nhìn lại quá khứ, trân trọng và ý thức rõ hơn về giá trị của hòa bình, viết tiếp câu chuyện của đất nước trong thời đại mới.

Ở nhiều bức ảnh, ban tổ chức đính kèm mã QR để người xem có thể tìm hiểu chi tiết bối cảnh lịch sử trong đó.