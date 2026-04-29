Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Iran sử dụng eo biển Hormuz như một ‘vũ khí hạt nhân kinh tế’

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio

Theo Axios và một số hãng tin khác, Iran đã đưa ra đề nghị mới với Mỹ, bao gồm kế hoạch mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh, đồng thời hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân đến giai đoạn sau.

Phát biểu trên Fox News, Ngoại trưởng Rubio bày tỏ hoài nghi về đề nghị mới nhất này của Iran. Ông lập luận rằng việc Iran kiểm soát trên thực tế eo biển Hormuz sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

“Đây không phải là kênh đào Suez, đây không phải kênh đào Panama, đây là vùng biển quốc tế. Và nếu điều đó được bình thường hóa, nó không chỉ tạo tiền lệ ở Trung Đông mà còn tạo tiền lệ trên toàn thế giới”, ông Rubio nói, đồng thời gọi eo biển này “tương đương với một vũ khí hạt nhân kinh tế mà họ đang cố gắng sử dụng chống lại thế giới”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân của Iran vẫn là “vấn đề cốt lõi” cần được xử lý. “Vấn đề hạt nhân là lý do khiến chúng ta phải xử lý việc này ngay từ đầu”, ông Rubio nói và cho rằng phía Iran “đang tìm cách kéo dài thời gian”.

Về phần mình, Iran tuyên bố không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và từ chối các yêu cầu của Mỹ về việc giao nộp kho uranium được làm giàu cao và từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.