Báo Mỹ: Tổng thống Trump chỉ thị tạm hoãn các cuộc tấn công Iran do cạn kiệt tên lửa đánh chặn

Theo New York Times và Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau 13 ngày liên tiếp triển khai các đợt không kích.

Dẫn lời các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump, New York Times cho biết quyết định này xuất phát từ lo ngại việc tiếp tục leo thang xung đột có thể làm cạn kiệt kho tên lửa phòng không Patriot cùng nhiều loại vũ khí đánh chặn khác của Mỹ tại Trung Đông.

Nguồn tin cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc họp hôm thứ Sáu (24/7) giữa Tổng thống Trump với các cố vấn an ninh hàng đầu và một số thành viên cấp cao trong nội các.

Trong khi đó, Axios, dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề, cho biết hiện chưa rõ lệnh tạm dừng này chỉ mang tính ngắn hạn hay sẽ mở đầu cho một giai đoạn giảm cường độ hoạt động quân sự.

Theo các nguồn tin, quyết định của ông Trump phản ánh hai yếu tố: Mong muốn tạo thêm dư địa cho các nỗ lực ngoại giao và đánh giá rằng các chiến dịch quân sự hiện nay đã đạt đến giới hạn về hiệu quả.

Nếu Tổng thống Trump ra lệnh quay trở lại các cuộc tấn công, quân đội Mỹ vẫn có thể huy động nguồn lực trong thời gian ngắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong hai tuần qua, ông Trump được cho là đều phê duyệt các kế hoạch tấn công do quân đội trình lên vào mỗi buổi chiều và các cuộc đánh thường được triển khai chỉ vài giờ sau đó. Tuy nhiên, trong cuộc họp hôm thứ Sáu, dù nhận được một kế hoạch tương tự, ông đã không phê chuẩn mà chỉ thị quân đội tạm ngừng các cuộc tấn công.

Ngay sau khi đưa ra chỉ thị hôm thứ Sáu, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định vẫn có đầy đủ thẩm quyền để tiếp tục hoặc thậm chí mở rộng chiến dịch quân sự, bao gồm khả năng "phá hủy mọi thứ mà Iran có". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh lựa chọn ưu tiên hiện nay là đạt được một thỏa thuận.

"Chúng tôi đang đàm phán với Iran ngay lúc này. Tôi nghĩ họ đang trở nên nghiêm túc hơn. Chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu, nhưng vẫn đang tiến hành đàm phán với họ", ông Trump nói.

Đến tối cùng ngày, trong bài phát biểu tại bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, ông Trump cho biết chưa tin Tehran đã sẵn sàng ký kết một thỏa thuận, song khẳng định vẫn "sẵn sàng lắng nghe".

Theo các nguồn tin khu vực, lệnh tạm dừng được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một phái đoàn Oman đến Tehran để thúc đẩy các cuộc đàm phán về một thỏa thuận mới nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Hai nguồn tin am hiểu tiến trình thương lượng cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển và một thỏa thuận giữa Oman và Iran có thể được hoàn tất ngay trong cuối tuần này. Nếu điều đó xảy ra, Tổng thống Trump sẽ phải quyết định xem có chấp nhận thỏa thuận được đề xuất hay không.