Iran tập kích căn cứ Mỹ ở Kuwait

Theo tuyên bố được đài truyền hình nhà nước đăng tải hôm nay, quân đội Iran nói họ đã "thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái tự sát" nhằm vào kho đạn dược của quân đội Mỹ tại Trại Udairi, cũng như hệ thống radar của tổ hợp Patriot và radar giám sát trên không tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait.

Quân đội Kuwait xác nhận họ phải đánh chặn các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Một phóng viên AFP mô tả tiếng còi báo động vang khắp Kuwait City.

Khói đen bốc lên từ Mangaf, phía nam Kuwait City ngày 18/7. Ảnh: AFP

Thiếu tướng Ali Abdullahi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, mô tả Mỹ là "kẻ thù lớn nhất". Ông cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ bị đáp trả bằng "phản ứng quyết liệt và tàn khốc" từ lực lượng vũ trang Iran. Ông tuyên bố sẽ "khiến Mỹ phải trả cái giá đắt hơn" so với các cuộc chiến tranh trước đây.

Vụ tập kích mới diễn ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị điều hành hoạt động quân sự của Washington ở Trung Đông, ngày 18/7 tuyên bố tiến hành đêm không kích thứ 8 liên tiếp vào Iran. Họ cho biết đã tấn công các cơ sở quân sự của Iran, nhắm mục tiêu vào lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tiến hành các cuộc tập kích khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordan.

Các hãng thông tấn Fars và Tasnim của Iran đã đưa tin về các cuộc tấn công của Mỹ vào Sirik, Bandar Abbas và Bandar Lengeh ở phía nam đất nước.

Tiêm kích Mỹ cũng đã thực hiện loạt cuộc tấn công vào đảo Qeshm của Iran, theo Tasnim. Hãng này cho biết ít nhất hai vụ nổ vang lên trên đảo, các đội cứu hộ, an ninh và tác chiến được triển khai để xác định vị trí khu vực bị ảnh hưởng và đánh giá thương vong hoặc thiệt hại.

Vị trí Iran, Kuwait và eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Mỹ và Iran ký thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hồi giữa tháng 6, giúp vùng Vịnh trải qua ba tuần bình yên. Tuy nhiên, những căng thẳng xoay quanh eo biển Hormuz đã khiến hai bên nối lại giao tranh trong những ngày qua.

Căng thẳng châm ngòi từ các cuộc tấn công của Iran vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải quan trọng đối với xuất khẩu năng lượng của vùng Vịnh mà Tehran đang tìm cách kiểm soát. Mỹ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa cảng biển Iran và tiến hành các đợt không kích để đáp trả.