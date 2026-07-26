Gay cấn vụ truy bắt "Chiến xa cơ" sau án mạng gây rúng động Hải Phòng

Mời quý vị và các bạn theo dõi vụ truy bắt "Chiến xa cơ" sau án mạng gây rúng động Hải Phòng ở video dưới đây:

Bắt đối tượng truy nã lừa đảo trên 16,7 tỷ đồng Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh và Công an xã Bến Lức... Bấm xem >>