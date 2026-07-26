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Gay cấn vụ truy bắt "Chiến xa cơ" sau án mạng gây rúng động Hải Phòng

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau gần 3 ngày truy xét, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Phạm Văn Chiến (tức "Chiến xa cơ"), nghi phạm sát hại một người phụ nữ trước cửa khách sạn. Tại cơ quan điều tra, đối tượng bước đầu khai nguyên nhân gây án xuất phát từ ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi vụ truy bắt "Chiến xa cơ" sau án mạng gây rúng động Hải Phòng ở video dưới đây: 

Bắt đối tượng truy nã lừa đảo trên 16,7 tỷ đồng
Bắt đối tượng truy nã lừa đảo trên 16,7 tỷ đồng

Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh và Công an xã Bến Lức...

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Theo PV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/07/2026 17:18 PM (GMT+7)
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