Mỹ hoãn tấn công Iran vì thiếu tên lửa

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran liên tục tấn công qua lại suốt gần 2 tuần, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được hồi mùa xuân đổ vỡ. Hai bên đều cáo buộc đối phương vi phạm bản ghi nhớ 14 điểm ký ngày 17/6.

Hệ thống phòng không Patriot. (Ảnh: Getty Images)

Hôm 23/7, ông Trump từng đe dọa sẽ áp đặt "hình phạt quân sự lớn" đối với Iran và lực lượng Houthi ở Yemen, sau khi nhóm này tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia. Trong cuộc trao đổi với tờ Axios, ông cho biết đang cân nhắc một cuộc tấn công nhằm vào Iran với quy mô "lớn hơn bao giờ hết".

Theo tờ New York Times, sau cuộc họp với các cố vấn cấp cao và thành viên nội các hôm 24/7, Tổng thống Mỹ đã quyết định tạm dừng kế hoạch. Nội dung cuộc họp được cho là tập trung vào tình trạng kho tên lửa đánh chặn Patriot cùng nhiều hệ thống phòng không khác của Lầu Năm Góc đang giảm mạnh.

Hai nguồn tin được tiếp cận cuộc họp cho biết, các quan chức Mỹ cũng bày tỏ lo ngại rằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn có thể châm ngòi cho xung đột khu vực, kéo theo nguy cơ Iran đáp trả các đồng minh vùng Vịnh, gây bất ổn thị trường năng lượng toàn cầu và làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như người tị nạn.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, đã cảnh báo rằng quân đội đủ khả năng tiến hành chiến dịch tấn công, nhưng cái giá phải trả là kho tên lửa đánh chặn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sẽ bị suy giảm xuống mức nguy hiểm.

Tờ New York Times cũng dẫn lời 2 người nắm rõ cuộc thảo luận cho biết, phần lớn các thành viên trong nhóm cố vấn thân cận của ông Trump đều không cho rằng việc leo thang quân sự là lựa chọn phù hợp ở thời điểm hiện nay.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nhận định, các đòn tấn công mới có thể khiến Iran càng đoàn kết hơn trước sức ép từ bên ngoài, thay vì buộc Tehran phải quay trở lại bàn đàm phán.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cho biết, Tổng thống Trump vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng khẳng định Washington sẽ giữ "mọi lựa chọn" nếu Iran tiếp tục các hoạt động mà Mỹ coi là đe dọa tại eo biển Hormuz hoặc nhằm vào các đồng minh của Washington.

Một phân tích do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố hồi tháng 4 ước tính, chiến dịch quân sự trước đó đã tiêu hao ít nhất 45% kho vũ khí tấn công chính xác của Mỹ, gần một nửa số tên lửa đánh chặn Patriot, hơn một nửa số tên lửa THAAD và khoảng 30% tên lửa hành trình Tomahawk.

Đầu tuần này, các quan chức Mỹ cho biết tên lửa Iran ngày càng có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ nhờ tốc độ cao, khả năng cơ động tốt hơn và các chiến thuật tấn công ngày càng tinh vi.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, các cuộc tấn công của nước này đã làm tê liệt radar, hệ thống thông tin liên lạc và phòng không của Mỹ tại Kuwait, bao gồm cả một khẩu đội Patriot, đồng thời gây hư hại một số máy bay không người lái MQ-9. Tuy nhiên, cả Washington và Kuwait đều chưa xác nhận những tuyên bố này.