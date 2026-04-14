Iran sẽ so găng với Mỹ trong lệnh phong tỏa của ông Trump như thế nào?

Tổng thống Mỹ Trump kỳ vọng Iran sẽ nhượng bộ trên chiến trường. Sau đó, ông hy vọng nước này sẽ đầu hàng tại bàn đàm phán.

Người dân Iran cố gắng bảo vệ một nhà máy điện. Ước tính một triệu người đã mất việc làm kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng Hai. Nguồn : Avalon

Giờ đây, bằng việc tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran, tổng thống Mỹ đang đặt cược vào chiến lược thứ ba, hy vọng nó sẽ cuối cùng phá vỡ được "sự ngoan cố" của nước này.

Tuy nhiên, như thường lệ trong cuộc xung đột này, việc nhận ra ai thua dễ hơn việc nhận ra ai thắng.

Ông Trump tính toán rằng việc phong tỏa kép eo biển Hormuz có thể là lối thoát khỏi cuộc chiến mà nhiều người tin rằng ông đã không còn muốn tham gia.

Trong bối cảnh Iran và Mỹ đang lảng tránh – chứ không phải giao chiến – lẫn nhau, bài toán đặt ra rất đơn giản: bên nào có thể cầm cự lâu hơn? Chừng nào câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải đáp, tình trạng bế tắc này sẽ tiếp tục gây ra những tổn thất kinh tế trên toàn cầu.

Việc ông Trump phong tỏa hàng hóa đã khiến những người chỉ trích ông vô cùng tức giận. Bà Margarita Robles, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng điều đó "không có ý nghĩa gì cả", và nói thêm: "Kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu, chẳng có gì là hợp lý cả".

Tuy nhiên, điều này cũng có lý do chính đáng. Nền kinh tế Iran, vốn đã bị tàn phá ngay cả trước chiến tranh, đang chao đảo. Các cuộc ném bom của Mỹ và Israel đã làm suy yếu cơ sở hạ tầng quân sự và tàn phá phần lớn nền tảng công nghiệp của nước này.

Nhiều khu vực rộng lớn thuộc ngành thép và hóa dầu đang trong tình trạng đổ nát, làm tê liệt một ngành công nghiệp sử dụng 200.000 người. Ước tính hơn một triệu người đã mất việc làm kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Bằng cách siết chặt nguồn cung năng lượng huyết mạch của Iran – trụ cột kinh tế của nước này, đóng góp 15% GDP – ông Trump hy vọng sẽ làm cho giới chức Tehran trở nên cứng rắn hơn. Chế độ này từng dùng kinh tế để gây sức ép lên thế giới; giờ đây Washington tìm cách sử dụng chính vũ khí đó để chống lại họ.

Tuy nhiên, Iran đã cho thấy họ không chơi theo cùng một luật lệ. Nước này sẵn sàng chịu đựng đau khổ và tin rằng mình có thể chịu đựng nhiều hơn nữa – bất kể cái giá phải trả đối với người dân của họ là bao nhiêu.

Theo quan điểm của Tehran, thời gian là một đồng minh. Họ cho rằng ông Trump sẽ là người nhượng bộ trước, vì lo ngại rủi ro chính trị nếu giá xăng dầu cao tiếp tục kéo dài đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Cả hai bên có thể đang hiểu sai ý của nhau.

Ông Trump đang phát tín hiệu về việc sẵn sàng duy trì thế bế tắc lâu hơn so với dự đoán của Iran. Hôm Chủ nhật, ông cảnh báo người dân Mỹ rằng giá năng lượng có thể vẫn ở mức cao cho đến tháng 11 – và thậm chí có thể còn tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, Mỹ lại ít bị ảnh hưởng bởi biến động này hơn so với nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Ellen Wald, một nhà phân tích năng lượng toàn cầu tại Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, cho biết: “Mỹ đang ở vị trí đặc biệt thuận lợi để làm điều này. Nguồn cung của Mỹ rất dồi dào. Chúng ta tự sản xuất rất nhiều dầu mỏ. Chúng ta sẽ không phải đối mặt với bất kỳ sự thiếu hụt nào.”

Tuy nhiên, nếu Mỹ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc đối đầu kéo dài, thì Iran cũng vậy. Trước động thái của ông Trump, Tehran đã chất đầy các tàu chở dầu với khoảng 100 triệu thùng dầu và đưa chúng ra vùng biển quốc tế, theo Andreas Krieg, một chuyên gia về Trung Đông tại Đại học King's College London.

Ông nói: “Điều này sẽ chỉ trở nên rất đau đớn đối với người Iran trong vài tháng tới... Tôi nghĩ chế độ này đang đặt cược rằng, vài tháng nữa, mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn đối với ông Trump và nền kinh tế thế giới... Điều đó không có nghĩa là người Iran không có gì phải lo sợ, nhưng khả năng chịu đựng đau đớn của họ cao hơn nhiều.”

Mặc dù Iran chỉ có thể chuyển hướng một phần nhỏ lượng dầu và khí đốt của mình qua đường ống, nhưng hơn 1/3 hàng hóa khác được xuất khẩu qua biên giới đường bộ, giúp giảm bớt phần nào áp lực này.

Mỹ và Iran có thể sẵn sàng chịu đựng áp lực đó. Phần lớn các quốc gia còn lại trên thế giới không có sự lựa chọn nào như vậy – và đang ở trong tình thế khó khăn hơn nhiều để đối phó với cú sốc.

Các quốc gia vùng Vịnh gần tâm dịch đang chao đảo. Khách sạn vắng khách, đầu tư chạm đáy và xuất khẩu tê liệt. Các nhà kinh tế cảnh báo thiệt hại có thể là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, thậm chí còn vượt qua cả đại dịch coronavirus. Qatar, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, có thể chứng kiến ​​nền kinh tế của mình suy giảm 13% trong năm nay, theo Capital Economics, một công ty tư vấn.

Tại châu Á, các nhà máy đang cắt giảm sản lượng để tiết kiệm năng lượng. Các trạm xăng ở một số khu vực của châu Phi đang phân phối nhiên liệu theo định mức. Các sân bay trên khắp châu Âu và các khu vực khác đang thiếu nhiên liệu máy bay phản lực, đe dọa gây gián đoạn vào thời điểm cao điểm mùa du lịch hè.

Nếu các chính phủ đang hy vọng vào một giải pháp nhanh chóng, lịch sử không mang lại nhiều an ủi. Các cuộc phong tỏa có thể hiệu quả, nhưng hiếm khi nhanh chóng. Thành Troy bị vây hãm trong 10 năm trước khi sụp đổ. Những tiền lệ gần đây cũng không mấy khả quan.

Cuộc phong tỏa hải quân của Anh sau khi Iran quốc hữu hóa Công ty Dầu mỏ Anglo-Iranian – tiền thân của BP – đã góp phần tạo ra sự bất ổn dẫn đến việc CIA và MI6 hậu thuẫn lật đổ Mohammad Mossaddegh, thủ tướng Iran, vào năm 1953. Nhưng phải mất gần hai năm thì hậu quả mới thực sự nghiêm trọng.

Với lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới, ít ai nghi ngờ rằng Mỹ có đủ hỏa lực để thực thi lệnh phong tỏa. Một lực lượng hải quân đáng kể của Mỹ đang hiện diện xung quanh eo biển Hormuz.

Với 18 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường trong hoặc gần khu vực và tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Biển Ả Rập, ít tàu thương mại nào có khả năng thách thức quyết tâm của Mỹ. Nhưng rủi ro là có thật.

Một nỗ lực không giới hạn thời gian để kiểm soát eo biển có thể kéo lực lượng Mỹ vào một nhiệm vụ kéo dài và đầy nguy hiểm. Ngay cả hệ thống phòng không hùng mạnh của các tàu khu trục cũng có thể không đánh chặn được mọi máy bay không người lái và tên lửa của Iran nếu Iran leo thang căng thẳng.

Trong không gian địa lý hẹp của vùng Vịnh, các tàu chiến sẽ có rất ít thời gian để phản ứng, đặc biệt là trước các vụ phóng tên lửa từ các hòn đảo của Iran vừa được tăng cường phòng thủ.

Iran cũng có thể mở rộng xung đột bằng cách khuyến khích lực lượng Houthi, đồng minh của họ ở miền bắc Yemen, nối lại các cuộc tấn công vào tàu thuyền đi qua eo biển Bab el-Mandeb, mở ra một mặt trận hàng hải thứ hai có thể làm căng thẳng cả năng lực hải quân của Mỹ.

Tuy nhiên, có lẽ thách thức lớn nhất đối với lệnh phong tỏa không đến từ Iran mà từ Trung Quốc, quốc gia được cho là có khoảng 55 tàu chiến ở Vịnh Ba Tư.

Ban đầu, Bắc Kinh có thể tìm cách xoa dịu căng thẳng thay vì đối đầu trực tiếp với Washington. Nhưng nước này đã lên án lệnh phong tỏa và vẫn có thể buộc phải xảy ra một cuộc đối đầu, khiến ông Trump phải đưa ra một lựa chọn khó khăn.

“Liệu họ có thực sự định nổ súng vào một tàu Trung Quốc không?”, Tiến sĩ Krieg hỏi. “Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh việc áp dụng vũ lực và các quy tắc giao chiến trong bối cảnh như vậy. Tôi không nghĩ họ đã suy nghĩ thấu đáo".