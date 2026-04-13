Trung Quốc bác bỏ cáo buộc cung cấp vũ khí cho Iran

Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn gọi đây là những “cáo buộc vu khống vô căn cứ”, sau khi một số cơ quan truyền thông dẫn nguồn tình báo Mỹ đưa tin về vấn đề này.

Trước đó ngày 12-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp mức thuế mới "gây sốc” lên tới 50% đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh cung cấp hỗ trợ quân sự cho Tehran.

Cùng ngày, kênh CNN dẫn nguồn tin tình báo Mỹ tiết lộ Trung Quốc đang chuẩn bị chuyển giao các hệ thống phòng không mới cho Iran trong vài tuần tới. Tờ New York Times cũng dẫn lời các quan chức Mỹ nhận định Trung Quốc có thể đã chuyển giao một lô tên lửa vác vai cho Iran.

Phản hồi các thông tin trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định Bắc Kinh “luôn duy trì cách tiếp cận thận trọng và có trách nhiệm trong xuất khẩu các mặt hàng quân sự, thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt theo luật pháp và các quy định kiểm soát xuất khẩu của mình cũng như các nghĩa vụ quốc tế”. Người phát ngôn nhấn mạnh: “Chúng tôi phản đối các cáo buộc vu khống vô căn cứ hoặc những liên hệ mang tính ác ý".

Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng của Iran, đồng thời là bên mua phần lớn dầu mỏ của quốc gia Trung Đông này. Hai nước không có hiệp ước quân sự chính thức, và nhiều chuyên gia nhận định quan hệ giữa hai bên chủ yếu mang tính giao dịch.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng duy trì quan hệ kinh tế chặt chẽ với các quốc gia vùng Vịnh và đã chỉ trích các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước này trong giai đoạn xảy ra xung đột.