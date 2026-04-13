Iran đe dọa các cảng Trung Đông khi Mỹ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz

Lệnh phong tỏa eo biển Hormuz do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) triển khai chính thức có hiệu lực từ 10 giờ (giờ Mỹ) hay 18 giờ 30 phút (giờ Iran) ngày 13-4.

Trong thông báo gửi tới các thủy thủ, CENTCOM cho biết "bất kỳ tàu nào đi vào hoặc rời khỏi khu vực bị phong tỏa mà không được phép đều có thể bị chặn bắt, chuyển hướng và giam giữ".

Phản ứng trước động thái này, đài phát thanh truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRBC) dẫn thông điệp từ quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết: "An ninh tại vịnh Ba Tư và biển Oman là dành cho tất cả mọi người hoặc không dành cho ai cả".

Tehran đồng thời đưa ra cảnh báo đanh thép rằng "không một hải cảng nào trong khu vực được an toàn" trước các đòn đáp trả của nước này.

Cùng ngày 13-4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cũng gửi thông điệp trực tiếp tới Tổng thống Donald Trump, nhấn mạnh Iran sẵn sàng đáp trả tương xứng nếu Mỹ lựa chọn giải pháp quân sự.

Tàu dầu và tàu chở hàng xếp hàng dài tại eo biển Hormuz nhìn từ Khor Fakkan - Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 11-3. Ảnh: AP.

Đáng chú ý, các quan chức Iran cho rằng động thái của Washington mang tính đe dọa hơn là thực thi. Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei, nhận định trên mạng xã hội X rằng lời đe dọa phong tỏa Hormuz của Tổng thống Donald Trump "mang tính phô trương hơn là thực tế".

Ông Ebrahim Rezaei còn tiết lộ thêm Iran đang nắm giữ những "đòn bẩy chưa từng được sử dụng" để đối phó với vòng vây của Mỹ.

Tình trạng căng thẳng leo thang sau khi các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Pakistan kết thúc ngày 11-4 mà không đạt được thỏa thuận. Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, tiến trình ngoại giao đình trệ do Iran từ chối các điều khoản hạt nhân. Ngược lại, Iran yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại cho các đợt tấn công bắt đầu từ ngày 28-2 và giải tỏa các tài sản bị đóng băng.

Theo kênh CBS News, về phía Nga, hôm 13-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng hành động của Mỹ sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến các thị trường quốc tế với mức độ lớn.

Ông Peskov cho biết Nga vẫn để ngỏ khả năng hỗ trợ tìm lối ra cho chương trình hạt nhân của Iran bằng cách tiếp nhận uranium, đồng thời tiết lộ Moscow sẵn sàng cung cấp sự giúp đỡ dù các đề xuất mà trước đó chưa được thực hiện.

Theo các báo cáo được ghi nhận, Nga đã hỗ trợ Iran về mặt tình báo và chia sẻ các chiến thuật máy bay không người lái tiên tiến kể từ khi xung đột bắt đầu. Dù vậy, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã đề xuất vai trò trung gian hòa giải thông qua các cuộc điện đàm với lãnh đạo các quốc gia vùng Vịnh.

Ngược lại, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố vào ngày 13-4 rằng London sẽ đứng ngoài cuộc phong tỏa này để "tránh bị kéo vào cuộc chiến".