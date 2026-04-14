Tàu chở dầu liên quan Iran đi qua eo biển Hormuz dù Mỹ áp phong tỏa

Theo hãng tin ABC News, báo cáo mới đây của Kpler đã tiết lộ về việc tàu chở dầu Elpis đã đi qua eo biển Hormuz vào chiều 13/4, sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa khu vực này.

"Elpis là tàu chở dầu được đăng ký tại Comoros, một quốc gia ở Đông Phi. Điều đáng lưu ý là con tàu này từng bị Washington trừng phạt năm 2025 vì liên quan đến việc mua bán và vận chuyển dầu mỏ Iran", Kpler cho hay.

Hải quân Mỹ ban bố lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Ở thời điểm hiện tại, đang có nhiều động thái khác nhau về hoạt động của tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Theo đài CNN, một tàu chở dầu đăng ký tại Botswana đã quay đầu sau khi Hải quân Mỹ ban bố lệnh phong tỏa được 41 phút. Trong khi đó, một tàu chở dầu mang tên Rich Starry lại di chuyển chậm ở khu vực đảo Qeshm, dường như muốn chờ đợi thêm trước khi đi qua eo biển.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố quân đội nước này sẽ thực thi lệnh phong toả đối với toàn bộ tàu thuyền, bất kể treo cờ quốc gia nào, hoạt động tại khu vực Vịnh Oman và vùng biển Ảrập gần eo biển Hormuz. "Mọi tàu thuyền ra vào khu vực phong toả mà không được cho phép đều có thể bị đánh chặn, buộc chuyển hướng và bắt giữ", CENTCOM cảnh báo.

Việc Mỹ tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz đã vấp phải những phản ứng trái chiều. Trong khi Nga cho rằng động thái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường quốc tế, Israel lại hoàn toàn ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump về việc áp đặt phong tỏa tại tuyến hàng hải này.