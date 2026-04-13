Hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ suýt bị Iran đánh chìm trong tích tắc khi đi qua eo biển Hormuz

Một tàu đổ bộ của Mỹ. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

"Các tàu khu trục chỉ còn vài phút nữa là bị phá hủy hoàn toàn sau khi bị tên lửa và máy bay không người lái tấn công của Iran nhắm bắn. Khi các tàu khu trục và hạm đội hộ tống tiến vào cửa eo biển Hormuz, tên lửa của Iran đã nhắm vào chúng, và các tàu khu trục chỉ có 30 phút để quay đầu. Các tàu lập tức rút lui", bản báo cáo của kênh truyền hình cho biết.

Theo PressTV, "chiến dịch tuyên truyền" nhằm cho phép các tàu khu trục USS Michael Murphy (DDG 112) và USS Frank E. Peterson (DDG 121) của Hải quân Mỹ đi qua eo biển đã thất bại. Kênh truyền hình này cho biết nỗ lực vượt eo biển của các tàu này là một hành động mạo hiểm "có thể dễ dàng dẫn đến thảm họa" cho quân đội Mỹ.

Theo PressTV, các tàu này đã cố gắng sử dụng các kỹ thuật tác chiến điện tử, cụ thể là bằng cách vô hiệu hóa hệ thống truyền tọa độ trong khi cố gắng đi qua eo biển.

Ngày 11 tháng 4, hãng thông tấn Fars đưa tin rằng Lực lượng vũ trang Iran đang theo dõi vị trí của tàu khu trục Hải quân Mỹ, vốn đã rời cảng Fujairah hướng về eo biển Hormuz, và đang báo cáo mọi hoạt động của nó cho phái đoàn Iran tại Islamabad . Phái đoàn này sau đó chuyển thông tin cho phía Mỹ thông qua một trung gian người Pakistan.

Theo hãng tin Fars, Iran đã đưa ra cảnh báo cho tàu khu trục và cũng trực tiếp thông báo cho bên trung gian hòa giải Pakistan rằng tàu sẽ bị tấn công trong vòng 30 phút nếu tiếp tục di chuyển, và tình hình này sẽ làm tổn hại đến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iran, bao gồm cả Tehran, gây thiệt hại và thương vong cho dân thường. Iran đã trả đũa bằng cách tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel, cũng như các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Vào đêm 8 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận với Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần.