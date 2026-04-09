Iran muốn thu phí qua eo biển Hormuz bằng Bitcoin?

Iran sẽ yêu cầu các tàu đi qua eo biển Hormuz phải nộp phí bằng tiền điện tử tương đương 1 USD cho mỗi thùng dầu trên tàu.

Ông Hamid Hosseini, người phát ngôn của Hiệp hội Xuất khẩu Sản phẩm Dầu mỏ, Khí đốt và Hóa dầu Iran, cơ quan hợp tác với chính phủ Iran, hôm 8-4 tiết lộ thông tin trên với tờ Financial Times. Quy định này được áp dụng trong thời gian ngừng bắn kéo dài hai tuần với Mỹ.

Tàu chở dầu Shenlong Suezmax mang cờ Liberia, chở dầu thô từ Ả Rập Saudi được nhìn thấy tại cảng Mumbai - Ấn Độ hồi tháng 3. Ảnh: AP

Ông cho biết các tàu cũng phải gửi email khai báo cho giới chức Iran về hàng hóa mà họ đang vận chuyển.

Ông Hosseini cho hay: "Sau khi nhận được email và phía Iran hoàn tất quá trình thẩm định, các tàu sẽ có vài giây để thanh toán bằng Bitcoin nhằm đảm bảo số tiền này không bị truy vết hoặc tịch thu do các lệnh trừng phạt".

Ông nói thêm rằng các biện pháp này được thiết lập nhằm đảm bảo không có vũ khí nào được vận chuyển lén qua eo biển. Ông nhận định: "Mọi loại hàng hóa đều có thể đi qua nhưng quy trình này sẽ tiêu tốn thời gian của từng tàu và Iran thì không có gì phải vội".

Theo The Hill, khoản phí 1 USD cho mỗi thùng dầu chỉ chiếm một phần khá nhỏ so với giá trị của thùng dầu.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal đưa tin Iran đã thông báo với các nhà hòa giải rằng họ sẽ vừa thu phí, vừa giới hạn số lượng đi qua eo biển ở mức khoảng 12 chiếc mỗi ngày.

Ông Donald Trump hôm 8-4 cho biết đang cân nhắc việc thành lập một "liên doanh" với Iran để thiết lập hệ thống thu phí tại eo biển Hormuz.

Trong diễn biến liên quan, theo trang Politico, giám đốc điều hành của các công ty dầu khí đang liên hệ với Nhà Trắng, Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống J.D. Vance để phản đối việc cho phép Iran thu phí qua eo biển Hormuz như một điều kiện của các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong số các lý do họ đưa ra gồm việc nhượng bộ yêu cầu của Iran sẽ làm tăng thêm trên mỗi lô hàng khoảng 2,5 triệu USD tiền phí qua trạm và phí bảo hiểm gia tăng, một khoản chi phí mà cuối cùng người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu.

Việc trao quyền kiểm soát Hormuz cho Iran có thể tạo tiền lệ cho các quốc gia như Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ thu phí trên các tuyến thương mại quan trọng trên eo biển Malacca và eo biển Bosporus. Một lý do nữa là việc trả phí có thể khiến các công ty gặp rủi ro pháp lý vì vi phạm lệnh trừng phạt đối với các quan chức Iran.