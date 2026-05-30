Thu phí xe vào nội đô Hà Nội: Phương tiện nào được miễn giảm, loại xe nào chịu phí cao?

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có bản tổng hợp ý kiến, giải trình góp ý về Nghị quyết quy định chính sách phát triển vận tải; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, Sở đã nhận được tổng số 31 văn bản đóng góp ý kiến bao gồm: 4 văn bản góp ý đối với các chính sách và nhóm vấn đề của nghị quyết và 27 văn bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết.

Về các văn bản góp ý, tham vấn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa chính sách thu phí giảm ùn tắc giao thông với chính sách vùng phát thải thấp, đảm bảo không chồng chéo về phạm vi, đối tượng, lộ trình và công cụ quản lý; xác định thu phí là công cụ kinh tế hỗ trợ điều tiết giao thông, gắn với mục tiêu giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí và thúc đẩy giao thông xanh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị nghiên cứu bổ sung nguyên tắc xác định mức phí phân biệt theo nhóm phương tiện, mức độ phát thải, loại nhiên liệu, quy chuẩn khí thải, thời gian và khu vực lưu thông, khuyến khích phương tiện xanh, công cộng và phục vụ nhu cầu thiết yếu, hạn chế phương tiện phát thải cao vào khu vực trung tâm.

Nguồn thu từ phí giảm ùn tắc được đề xuất ưu tiên sử dụng cho phát triển vận tải hành khách công cộng, hạ tầng giao thông xanh, hạ tầng sạc điện, bãi đỗ trung chuyển, hệ thống giám sát phương tiện và các nhiệm vụ giảm ô nhiễm không khí liên quan.

Phương tiện di chuyển trong vành đai 1, Hà Nội

Tương tự, UBND xã Ô Diên cũng đề nghị nghiên cứu thời gian thu phí các phương tiện giao thông vào nội đô (thay thời điểm cụ thể bằng bắt đầu thực hiện khi hoàn thiện xong các hạ tầng giao thông công cộng Metro, xe bus..); đồng thời miễn giảm phí cho xe công vụ, cứu thương. Về nội dung trên, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, khi UBND thành phố xây dựng đề án thu phí thì các nội dung này sẽ được đưa vào.

Các ý kiến từ các xã, phường như: Hai Bà Trưng, Ngọc Hà, Phúc Lợi, Đa Phúc, Vật Lại... đều thống nhất với các nội dung đã nêu trong dự thảo Nghị quyết.

Theo nội dung dự thảo, thành phố thực hiện thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào khu vực nội đô nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Cụ thể, khu vực trong Vành đai 1 dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2028, khu vực trong Vành đai 2 từ ngày 1/1/2030 và khu vực trong Vành đai 3 từ ngày 1/1/2032.

UBND TP Hà Nội sẽ xây dựng đề án thu phí và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện nay, khu vực nội đô thành phố đang chịu áp lực lớn về giao thông do số lượng xe cá nhân tăng nhanh, trong khi quỹ đất dành cho giao thông còn hạn chế. Tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên tại các tuyến đường và khu vực trung tâm, làm gia tăng thời gian di chuyển, chi phí xã hội và phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, việc áp dụng biện pháp kinh tế thông qua thu phí phương tiện vào khu vực nội đô là giải pháp cần thiết nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng xe cá nhân, góp phần giảm lưu lượng giao thông và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng.