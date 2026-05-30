Ông Trump công bố các điều kiện với Iran, khẳng định eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết điều kiện quan trọng nhất là Tehran phải đồng ý rằng nước này sẽ “không bao giờ có vũ khí hoặc bom hạt nhân”. Đây từ lâu là yêu cầu cốt lõi trong chính sách của Mỹ đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ được mở ngay lập tức cho hoạt động vận tải biển không hạn chế theo cả hai chiều và không áp dụng bất kỳ khoản phí quá cảnh nào. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể tác động mạnh tới thị trường năng lượng thế giới.

Theo ông Trump, toàn bộ thủy lôi còn sót lại trong khu vực sẽ được loại bỏ. Ông cho biết lực lượng Mỹ đã phá hủy nhiều thủy lôi bằng các tàu quét mìn chuyên dụng, đồng thời Iran sẽ hoàn tất việc rà phá hoặc kích nổ số thủy lôi còn lại.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết cuộc phong tỏa hải quân mà ông mô tả là “chưa từng có tiền lệ” sẽ được dỡ bỏ. Các tàu thuyền đang mắc kẹt tại khu vực có thể bắt đầu rời đi và trở về cảng đích sau khi các biện pháp hạn chế được chấm dứt.

Một nội dung đáng chú ý khác liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Ông Trump đề cập đến lượng vật liệu hạt nhân đã được làm giàu, mà ông gọi là “bụi hạt nhân”, hiện đang nằm sâu dưới lòng đất tại các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo ông, những cơ sở này đã bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc không kích bằng máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ cách đây khoảng 11 tháng.

Ông Trump cho rằng các vụ tấn công đã làm sụp đổ nhiều khu vực núi đá phía trên nơi lưu trữ vật liệu hạt nhân. Theo kế hoạch được ông mô tả, Mỹ sẽ phối hợp với Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để khai quật số vật liệu này và tiêu hủy hoàn toàn.

Tổng thống Mỹ khẳng định Washington và Bắc Kinh là hai quốc gia duy nhất có đủ năng lực kỹ thuật để thực hiện công việc khai quật và xử lý lượng vật liệu hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất.

Bên cạnh đó, ông Trump nhấn mạnh sẽ không có bất kỳ khoản thanh toán tài chính nào được thực hiện “cho đến khi có thông báo mới”. Tuyên bố này được cho là nhằm bác bỏ những chỉ trích từ phe đối lập rằng Mỹ có thể phải nhượng bộ hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính để đổi lấy các cam kết từ phía Iran.

Ông Trump cho biết các bên đã đạt được đồng thuận đối với một số nội dung khác của thỏa thuận, dù không công bố chi tiết. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông sẽ tham dự cuộc họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng trong ngày hôm nay (29/5) để cùng các quan chức an ninh quốc gia để đưa ra quyết định cuối cùng./.