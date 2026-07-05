Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân tại Venezuela

Sau 5 ngày bám trụ thực địa và tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tại Venezuela đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 54 thi thể nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát. Riêng trong ngày 4/7 (giờ địa phương), các cán bộ, chiến sĩ đã đưa thêm 9 thi thể ra ngoài, đồng thời định vị chính xác nhiều vị trí mắc kẹt khác để bàn giao cho lực lượng chức năng nước bạn.

Để tối ưu hóa hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã tổ chức làm việc theo các ca kíp nghiêm ngặt nhằm duy trì lực lượng liên tục tại hiện trường. Công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm, ngay khi một mũi cứu hộ vừa trở về doanh trại, một mũi khác đã lập tức lên đường tiếp ứng, không để sót bất kỳ nguồn thông tin giá trị nào.

Đoàn công tác và các lực lượng phối hợp đã nhanh chóng thảo luận phương án ngay sau khi tới hiện trường.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 4/7 (giờ địa phương), ngay khi nhận được nguồn tin có tín hiệu sự sống của nạn nhân đang mắc kẹt, Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an đã lập tức xuất kích. Hiện trường là tòa nhà Orion trong khu phố Carabello, nằm trên đại lộ Playa, bang La Guaira, cấu trúc công trình đã bị đổ sập gần như hoàn toàn.

Hiện trường là tòa nhà Orion trong khu phố Carabello, nằm trên đại lộ Playa, bang La Guaira.

Ngay trong đêm, các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng khắc phục khó khăn về địa hình, triển khai phương án dò tìm bằng radar chuyên dụng và sử dụng các thiết bị cơ giới phù hợp để tiếp cận sâu vào đống đổ nát. Tuy nhiên, sau hơn 5 giờ nỗ lực tìm kiếm khẩn trương, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân tại vị trí này đã không còn dấu hiệu sinh tồn.

Ngay trong đêm, các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng khắc phục khó khăn về địa hình

Kết thúc ngày làm việc thứ 5, Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã đưa thêm 9 thi thể nạn nhân ra ngoài. Như vậy, sau 5 ngày bám trụ thực địa, Đoàn đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 54 thi thể, đồng thời định vị chính xác nhiều vị trí mắc kẹt khác để lực lượng sở tại tiếp quản.

Các thành viên đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa hình hiểm trở.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các chiến sĩ Việt Nam cũng tranh thủ thời gian hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân địa phương xung quanh khu vực thực địa. Theo kế hoạch, Đoàn sẽ tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn tại các điểm sập đổ theo phân công.