Iran cam kết khoan hồng cho 'phần tử bạo loạn' ra đầu thú

"Những thanh niên vô tình tham gia bạo loạn được coi là những cá nhân bị lừa gạt, không phải kẻ thù", Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Iran Ahmad-Reza Radan ngày 19/1 cho biết trên truyền hình nhà nước.

"Nếu những người bị kẻ xấu xúi giục ra đầu thú trong vòng ba ngày, họ có thể được hưởng mức án nhẹ hơn đáng kể", ông nói thêm.

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Iran Ahmad-Reza Radan. Ảnh: IRNA

Trước đó cùng ngày, người đứng đầu cơ quan tư pháp Iran Gholamhossein Mohseni Ejei cam kết các trường hợp liên quan đến biểu tình bạo lực sẽ được xử lý "nhanh chóng, kịp thời nhằm đảm bảo tính răn đe", khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ động thái trì hoãn nào.

Các cuộc biểu tình khởi phát từ ngày 28/12/2025, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế Iran và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng đã nhanh chóng leo thang thành bạo lực chết người.

Đây được xem là đợt bất ổn tồi tệ nhất ở quốc gia Trung Đông này trong nhiều năm. Chính quyền Iran cáo buộc các đặc vụ Israel và Mỹ đã "kích động bạo lực và chỉ đạo tình hình ở thực địa" nhằm gây bất ổn cho nước này. Washington và Tel Aviv không bình luận về thông tin.

Hãng tin Tasnim cuối tuần trước dẫn lời các nguồn tin an ninh cho biết khoảng 3.000 người đã bị bắt liên quan đến biểu tình, trong khi những nhóm nhân quyền cho rằng con số có thể lên tới 20.000 người.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hôm 17/1 khẳng định Iran sẽ tránh làm leo thang tình hình, nhưng cảnh báo những người đứng sau làn sóng biểu tình bạo lực sẽ phải gánh hậu quả. "Chúng tôi sẽ không kéo đất nước vào chiến tranh, nhưng sẽ không để những kẻ phạm tội trong nước hay nước ngoài thoát tội", ông nói.

Iran chưa công bố thương vong liên quan đến các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, ông Khamenei cáo buộc "những kẻ có liên hệ với Israel và Mỹ đã gây thiệt hại lớn và giết hại vài nghìn người".