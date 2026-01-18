Nhóm ly khai người Kurd tuyên bố tấn công Vệ binh Cách mạng Iran

Một nhóm người Kurd gốc Iran đang hoạt động tại miền Bắc Iraq cho biết đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong những ngày gần đây, nhằm trả đũa việc chính quyền Tehran trấn áp các cuộc biểu tình trong nước.

Theo AP, lực lượng đứng sau các cuộc tấn công là Quân đội Quốc gia Kurdistan, cánh vũ trang của Đảng Tự do Kurdistan (PAK).

Ông Jwansher Rafati, đại diện Đảng Tự do Kurdistan (PAK), trả lời phỏng vấn AP tại TP Irbil – Iraq. Ảnh: AP

Đại diện PAK, ông Jwansher Rafati, nói rằng tổ chức này không chỉ hỗ trợ tài chính cho phong trào biểu tình tại Iran mà còn trực tiếp tiến hành các hoạt động vũ trang khi cần thiết để bảo vệ người biểu tình.

"Khi chúng tôi biết IRGC bắn vào người dân xuống đường, các chiến binh của chúng tôi tại TP Ilam, Kermanshah và Firuzkuh đã đáp trả bằng các chiến dịch vũ trang" – ông Rafati trả lời phỏng vấn AP tại TP Irbil - thủ phủ khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Truyền thông nhà nước Iran trước đó nhiều lần cáo buộc các nhóm người Kurd, trong đó có PAK, tấn công lực lượng an ninh.

Đây là lần đầu tiên PAK chính thức thừa nhận đã tiến hành các hoạt động vũ trang kể từ khi làn sóng biểu tình mới nhất ở Iran bùng phát.

Các hãng tin bán chính thức như Tasnim và Fars cũng cho rằng các nhóm người Kurd ở miền bắc Iraq đã "chuyển từ chiến tranh tâm lý sang hành động vũ trang".

Theo các nhà hoạt động Iran, hơn 2.797 người đã thiệt mạng trong đợt biểu tình lan rộng trên toàn quốc.

PAK cho biết các cuộc tấn công vừa qua được thực hiện bởi lực lượng của họ đang hoạt động bên trong lãnh thổ Iran, chứ không phải từ Iraq vượt biên sang.

Dù vậy, nhóm này thừa nhận nguy cơ Tehran sẽ trả đũa bằng các đòn không kích hoặc tấn công vào căn cứ của PAK tại Iraq, như từng xảy ra trong những năm trước.

Trên mạng xã hội, PAK đã đăng tải nhiều đoạn clip được cho là ghi lại các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của IRGC với hình ảnh mờ, cho thấy tiếng súng, các vụ nổ và một số công trình bốc cháy.

Theo AP, chưa thể kiểm chứng độc lập mức độ thiệt hại cũng như tác động thực tế của các vụ việc này.

Thế khó cho Iraq

Những tuyên bố của PAK đặt chính quyền Iraq vào thế khó, trong bối cảnh Iran có ảnh hưởng chính trị và an ninh lớn tại Baghdad.

Sự hiện diện lâu nay của các nhóm người Kurd đối lập Iran ở miền Bắc Iraq luôn là điểm nhạy cảm trong quan hệ giữa hai nước láng giềng.

Năm 2023, Iraq và Iran từng đạt thỏa thuận yêu cầu giải giáp các nhóm người Kurd gốc Iran, đóng cửa căn cứ gần biên giới và di dời lực lượng này vào các trại do Baghdad quản lý. Dù các căn cứ bị đóng và việc đi lại bị hạn chế, các nhóm này vẫn duy trì hoạt động chính trị và tổ chức, trong đó có PAK.