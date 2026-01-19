TPHCM rực rỡ cờ hoa, hân hoan hướng về Đại hội XIV của Đảng

Sáng nay (19-1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên. Tại TPHCM, khắp nơi được trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng nhiều băng rôn, khẩu hiệu chào mừng sự kiện trọng đại này.

Ghi nhận sáng 19-1 tại khu vực trung tâm của TPHCM, từ đường lớn đến các tuyến hẻm nhỏ, trụ sở làm việc đều được trang hoàng rực rỡ. Nhiều màn hình LED cũng hiển thị các nội dung chào mừng Đại hội XIV.

Một trụ sở làm việc rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV

TPHCM nhiệt liệt chào mừng Đại hội XIV

TPHCM nhiệt liệt chào mừng Đại hội XIV

Đại hội XIV diễn ra từ ngày 19 đến 25-1, với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội có chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội". Đại hội được tổ chức với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Khắp nơi rực rỡ màu cờ

Người dân TPHCM hân hoan hướng về Đại hội XIV

Cũng trong sáng cùng ngày, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp TPHCM tổ chức lễ chào cờ chào mừng Đại hội XIV. Lễ chào cờ với sự tham dự của 800 giảng viên, sinh viên

TPHCM hướng về Đại hội XIV

Phường Tăng Nhơn Phú khánh thành nhiều công trình đường cờ Tổ quốc nhằm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Anh Trần Ngọc Minh (phường Bình Đông, TPHCM), mong Đại hội Đảng lần này sẽ đề ra nhiều chủ trương sát với đời sống thực tế của người dân. “Điều tôi mong mỏi nhất là người lao động có công việc ổn định. Bên cạnh đó, tôi cũng kỳ vọng Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng để người dân yên tâm và thêm tin tưởng” – anh Minh chia sẻ.

Trước đó, phường Tân Sơn Hòa tổ chức Hội thao “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ” năm 2026. Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc cho biết hội thao là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026); tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Xuân Bính Ngọ năm 2026