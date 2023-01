IMF lạc quan về kinh tế, loại bỏ nguy cơ suy thoái toàn cầu

Ngày 30-1, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố báo cáo Triển vọng Kinh tế toàn cầu, theo tờ The New York Times.

Báo cáo dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại trong năm nay khi các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, báo cáo mô tả triển vọng kinh tế năm nay sẽ ổn định hơn so với dự đoán trước đây và có thể tránh được suy thoái kinh tế toàn cầu.

Theo IMF, việc nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại là một trong những lý do để triển vọng kinh tế lạc quan hơn. IMF cũng cho biết rằng cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu hiện nay ít nghiêm trọng hơn so với lo ngại ban đầu và sự suy yếu của đồng USD bớt áp lực cho các thị trường mới nổi.

Ông Pierre-Olivier Gourinchas - nhà kinh tế trưởng của IMF. Ảnh: BLOOMBERG

Tuy vậy, IMF cảnh báo cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc, kêu gọi các ngân hàng trung ương tránh “bị cám dỗ mà thay đổi hướng đi”.

Ông Pierre-Olivier Gourinchas - nhà kinh tế trưởng của IMF - đánh giá cuộc chiến chống lạm phát đang bắt đầu có kết quả, nhưng các ngân hàng trung ương phải tiếp tục nỗ lực.

Theo báo cáo, triển vọng toàn cầu sẽ giảm xuống 2,9% vào năm 2023 (từ mức 3,4% vào năm ngoái) trước khi tăng trở lại 3,1% vào năm 2024. Lạm phát dự kiến sẽ giảm xuống 6,6% trong năm nay (giảm từ mức 8,8% vào năm 2022) và sau đó giảm xuống 4,3% vào năm 2024.

Theo The New York Times, những dự báo mới nhất của IMF lạc quan hơn so với những dự báo trước đây của Quỹ. Trong cuộc họp báo trước khi công bố báo cáo, ông Gourinchas cho biết rất ít quốc gia hiện đang phải đối mặt với suy thoái vào năm 2023 và IMF dự đoán sẽ không xảy ra suy thoái toàn cầu.

