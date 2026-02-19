5 ngày nghỉ Tết, Hà Nội kiểm soát gần 59.000 phương tiện, xử lý 1.215 trường hợp vi phạm

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết từ 14/2 đến 18/2 (tức 27 tháng Chạp Ất Tỵ đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ), lực lượng chức năng đã kiểm soát 58.928 phương tiện, phát hiện và xử lý 1.215 trường hợp vi phạm. Trong đó có 24 ô tô, 1.130 xe máy và 61 phương tiện chở khách.

Khung giờ vi phạm tập trung nhiều nhất từ 12 giờ đến 18 giờ với 598 trường hợp. Mức vi phạm nồng độ cồn phổ biến là dưới 0,25 miligam trên lít khí thở (mức 1), chiếm 829 trường hợp. Nhóm tuổi vi phạm nhiều nhất là từ 36 đến 55 tuổi với 663 trường hợp; trên 55 tuổi là 393 trường hợp. Không ghi nhận trường hợp dưới 18 tuổi vi phạm nồng độ cồn.

Cùng thời gian trên, toàn thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết và 8 người bị thương. So với cùng kỳ, giảm 6 vụ, giảm 7 người chết, số người bị thương không tăng.

Trong 5 ngày nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội duy trì tuần tra lưu động kết hợp lập chốt kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn và ùn tắc như vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.