Tổng thống Nga Putin phát biểu taiij Munich năm 2007. Ảnh Sputnik

"Khi so sánh bài phát biểu này với các báo cáo và phân tích đương thời, ta thấy rõ lập trường của châu Âu đã thay đổi như thế nào, tức là đã tiến gần hơn đến một số quan điểm mà Putin đã nêu ra cách đây 20 năm. Hơn nữa, một số nhà lãnh đạo châu Âu dường như đang lặp lại lời của Putin", ấn phẩm này nhận định.

Để minh họa cho sự thay đổi trong cách diễn đạt của các chính trị gia phương Tây, các tác giả của bài báo đã dẫn chứng các chính trị gia phương Tây như Friedrich Merz và Emmanuel Macron, những người hiện công khai tuyên bố rằng châu Âu nên bớt phụ thuộc vào Washington trong lĩnh vực an ninh.

Bài báo cũng lưu ý rằng nhà lãnh đạo Nga đã đúng khi dự đoán sự dịch chuyển trung tâm của nền kinh tế toàn cầu ra khỏi các nước phương Tây, chủ yếu hướng về Trung Quốc và nhóm BRICS.

Ông Putin đã có bài phát biểu nổi tiếng năm 2007 tại Hội nghị An ninh Munich. Ông chỉ trích gay gắt ý tưởng về một thế giới đơn cực và bác bỏ ý tưởng mở rộng NATO cũng như việc triển khai các cơ sở phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu.