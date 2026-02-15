Ukraine muốn Mỹ đảm bảo an ninh 20 năm, chỉ trích vì "bị yêu cầu nhượng bộ quá nhiều"

Ông Zelensky tuyên bố Ukraine cần các bảo đảm an ninh kéo dài tối thiểu 20 năm từ Mỹ trước khi ký bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga, trong bối cảnh các cuộc đàm phán ba bên dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) ngày 14-2, ông Zelensky cho biết Ukraine mong muốn một thỏa thuận "có phẩm giá", đi kèm cam kết rõ ràng mang tính ràng buộc pháp lý từ Washington.

"Chúng tôi cần ít nhất 20 năm bảo đảm an ninh rõ ràng, cụ thể và có tính pháp lý" - Báo Anh Guardian dẫn lời nhà lãnh đạo Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh hòa bình không thể đạt được nếu thiếu một hệ thống bảo đảm an ninh vững chắc.

"Ở nơi không có bảo đảm an ninh rõ ràng, xung đột sẽ quay trở lại"- ông cảnh báo, đồng thời cho rằng việc chia cắt Ukraine là điều "ảo tưởng".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức hôm 14-2. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ lo ngại về nội dung các cuộc thương lượng sắp tới giữa Ukraine, Nga và Mỹ.

"Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán ba bên tuần tới sẽ nghiêm túc, thực chất và hữu ích nhưng đôi khi tôi có cảm giác các bên đang nói về những vấn đề hoàn toàn khác nhau" - ông bày tỏ.

Tổng thống Zelensky đặc biệt chỉ trích việc Mỹ thường xuyên đề cập đến nhượng bộ từ phía Ukraine thay vì gây áp lực lên Nga.

"Người Mỹ thường quay lại vấn đề nhượng bộ nhưng quá nhiều lần các nhượng bộ đó chỉ được bàn trong bối cảnh Ukraine chứ không phải Nga"- ông phát biểu.

Liên quan đến đề xuất chấm dứt xung đột, Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev không thể chấp nhận việc từ bỏ các vùng lãnh thổ, bao gồm khu vực Donbas.

"Người dân của chúng tôi đang sống ở đó, chúng tôi không thể từ bỏ họ"- ông quả quyết, bác bỏ ý tưởng rút quân theo yêu cầu của Nga để đổi lấy hòa bình nhanh chóng.

Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận "có một chút áp lực" trước sự thúc ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine nhanh chóng đạt thỏa thuận hoà bình với Nga.

Ông Zelensky đồng thời phàn nàn về việc châu Âu chưa được tham gia đầy đủ vào các cuộc đàm phán. "Đó là một sai lầm lớn"- ông nhận định, cho rằng vai trò của châu Âu là không thể thiếu trong tiến trình hòa bình Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng đề cập đến các điều kiện tổ chức bầu cử trong nước và nhấn mạnh: "Bầu cử chỉ có thể diễn ra sau khi đạt được lệnh ngừng bắn ít nhất 2 tháng, để bảo đảm an ninh cho cử tri".

Ngoài ra, ông cảnh báo về các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine. "Hiện không còn nhà máy năng lượng nào của chúng tôi còn nguyên vẹn"- ông nói, đồng thời cho biết vấn đề này sẽ được đưa ra tại các cuộc đàm phán sắp tới ở Geneva – Thụy Sĩ.

Kết thúc bài phát biểu, ông Zelensky kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế "hãy chú ý đến Ukraine".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn chưa thể xác định Nga có "thực sự nghiêm túc" trong việc chấm dứt xung đột hay không. Ông nhận định những vấn đề còn lại trong đàm phán đều là "những câu hỏi khó nhất", bao gồm các vấn đề về lãnh thổ và điều kiện chấp nhận của cả hai bên.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần vùng Donbas. Đây tiếp tục là trở ngại lớn nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình khi đa số người dân Ukraine phản đối việc nhượng bộ lãnh thổ, theo NBC News

Cũng trong phát biểu tại Hội nghị ở Đức, Tổng thống Zelensky kêu gọi xác định thời điểm cụ thể để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Trước đó, một số quan chức châu Âu đề xuất mốc sớm nhất kết nạp Ukraine vào khối là năm 2027.

"Chúng tôi cần một ngày rõ ràng để trở thành thành viên EU"- ông nhấn mạnh.