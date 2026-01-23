Hungary, Bulgaria trở thành 2 quốc gia EU đầu tiên tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Lễ ký chính thức thành lập Hội đồng Hòa bình dải Gaza đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức ngày 22/1, bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ).

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải). Ảnh: Hungarytoday.

Chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X, Thủ tướng Hungary Orban cho biết, sau khi nhận được ủy quyền từ cuộc họp Chính phủ Hungary, ông đã đến Davos để thay mặt Hungary ký văn kiện tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza do Tổng thống Trump thành lập. Ông Orban nhấn mạnh, Hungary là một trong những quốc gia thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình, bởi Hungary cần hòa bình để tiếp tục phát triển. Thực tế cho thấy, các cuộc xung đột sẽ chỉ mang đến lạm phát, lệnh trừng phạt, giá năng lượng tăng cao và sự suy giảm của nền kinh tế quốc gia. Do đó, Hungary sẽ tiếp tục ủng hộ mọi sáng kiến quốc tế nhằm ngăn ngừa và kiềm chế xung đột, đảm bảo an ninh và sự an tâm cho người dân.

Cùng với Thủ tướng Hungary, Thủ tướng Bulgaria Zhelyazkov cũng đã ký kết tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza. Ông Zhelyazkov khẳng định, việc gia nhập Hội đồng Hòa bình dưới sự bảo trợ của Mỹ và Tổng thống Trump là một vinh dự lớn và niềm tự hào đối với Bulgaria. Theo ông Zhelyazkov, hòa bình và an ninh ở Trung Đông luôn là vấn đề quan trọng chiến lược đối với Bulgaria. Với vị trí địa lý là biên giới ngoài của khu vực Schengen, Bulgaria coi hòa bình tại Gaza là điều kiện tiên quyết để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng di cư mới, bảo vệ an ninh khu vực Balkan và toàn châu Âu.

Quyết định tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza của Bulgaria và Hungary được đưa ra trong bối cảnh hầu hết các nước EU đều từ chối tham gia cơ chế mới này, trong đó bao gồm một số nước đầu tàu EU như Pháp, Đức, Tây Ban Nha. Những nước này lo ngại Hội đồng Hòa bình Gaza có thể cạnh tranh, làm suy yếu vai trò của Liên hợp quốc và phạm vi hoạt động có thể mở rộng vượt ngoài Gaza.

Theo giới phân tích, việc Hungary và Bulgaria trở thành hai quốc EU đầu tiên tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza không chỉ cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, mà còn phản ánh xu hướng ưu tiên lợi ích kinh tế-an ninh thực chất và quan hệ với Mỹ của các nước tầm trung trong khu vực Đông Âu.