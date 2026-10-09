Houthi tăng cường tập kích các sân bay của Saudi Arabia, nguy cơ xung đột lan rộng Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Các đòn tấn công và đáp trả giữa Houthi với liên quân quốc tế do Saudi Arabia dẫn đầu đang làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng, đe dọa hoạt động hàng không, các cơ sở dầu mỏ và những tuyến vận tải chiến lược ở Trung Đông. Gần 300 chuyến bay tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đã bị hủy trong ngày 8/10.

Hình ảnh chưa được xác thực về chiếc máy bay của hãng Saudia bị phá hủy tại Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh, Saudi Arabia ngày 8/10/2026. Nguồn: RT

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thủ đô Riyadh, trong đó có một vụ nổ lớn gần sân bay quốc tế King Khalid. Hành khách được yêu cầu sơ tán, các chuyến bay khởi hành tạm dừng và sân bay đóng cửa trở lại.

Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công sân bay Riyadh, đồng thời tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vào các sân bay tại thủ đô và thành phố Najran, gần biên giới Yemen. Các tuyên bố này chưa được xác minh độc lập. Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn 3 tên lửa hướng về Riyadh và Khamis Mushait. Giới chức Saudi Arabia xác nhận mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn làm hư hại một trường mẫu giáo và một cơ sở y tế.

Trước đó, các cuộc tấn công nhằm vào sân bay Riyadh và Abha ngày 7/10 đã khiến 3 người thiệt mạng. Đây là những trường hợp thiệt mạng đầu tiên kể từ khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu phối hợp với các lực lượng Yemen đồng minh triển khai chiến dịch quân sự nhằm giành lại những khu vực do Houthi kiểm soát gần bờ biển phía tây Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb. Liên hợp quốc đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Saudi Arabia, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric nhấn mạnh: "Liên hợp quốc một lần nữa nhấn mạnh rằng, theo luật nhân đạo quốc tế, các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi bị cấm. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ các cam kết và nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế, không trực tiếp tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời luôn thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường và những cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với đời sống của họ".

Các cuộc tấn công đã gây gián đoạn hoạt động hàng không. Theo FlightAware, hơn 275 chuyến bay tại sân bay King Khalid bị hủy trong ngày 8/10. Air India tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ Riyadh đến hết ngày 10/10, trong khi Lufthansa đình chỉ các chuyến bay đến thành phố này đến hết ngày 16/10.

Saudi Arabia đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác, trong đó có Mỹ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết nước này và Pakistan đang đánh giá khả năng hỗ trợ Riyadh về phòng không, tác chiến điện tử và kỹ thuật: "Các cơ quan quân sự của chúng tôi đang tiếp tục đánh giá những hình thức hỗ trợ có thể dành cho Saudi Arabia, đặc biệt trong lĩnh vực phòng không, tác chiến điện tử và hỗ trợ kỹ thuật. Công việc này vẫn đang được tiến hành. Song song với đó, chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy giải quyết tình hình bằng biện pháp hòa bình và đối thoại. Saudi Arabia đã có những hỗ trợ mang tính xây dựng trong vấn đề này".

Nguy cơ xung đột lan rộng làm gia tăng lo ngại đối với vận tải năng lượng quốc tế. Eo biển Bab el-Mandeb là tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với vịnh Aden, trong khi hoạt động qua eo biển Hormuz cũng đang chịu ảnh hưởng của xung đột khu vực. Nếu bất ổn leo thang tại Bab el-Mandeb, vận tải thương mại và nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục chịu sức ép.