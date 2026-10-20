Ảrập Xêút hoãn Hội nghị 'Davos sa mạc' vì các cuộc tấn công của Houthi

Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai 2025 diễn ra tại Ảrập Xêút

Hội nghị FII, dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 29-10 tại Riyadh, sẽ được dời sang năm 2027. Thời điểm tổ chức mới sẽ được công bố trong thời gian tới.

Ông Maha Bint Mishari Al Saud, Giám đốc điều hành Viện FII, cho biết quyết định này được đưa ra nhằm bảo đảm chất lượng và quy mô của kỳ hội nghị lần thứ 10, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với các đối tác, diễn giả và đại biểu quốc tế.

Được ví như “Davos sa mạc”, FII là diễn đàn đầu tư hàng đầu do Ảrập Xêút bảo trợ.

Diễn đàn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược thu hút vốn nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và phát triển các lĩnh vực như du lịch, thể thao và công nghệ.

Năm nay, hội nghị dự kiến có sự tham gia của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu như Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Goldman Sachs David Solomon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành BlackRock Laurence Fink và Chủ tịch kiêm Giám đốc thông tin của Alphabet-Google Ruth Porat.

Quyết định hoãn sự kiện được đưa ra khi giao tranh giữa liên quân do Ảrập Xêút hậu thuẫn và lực lượng Houthi tại Yemen leo thang trở lại.

Trong những tuần gần đây, Houthi liên tục tập kích các mục tiêu quân sự, năng lượng và dân sự tại Ảrập Xêút, trong đó có sân bay quốc tế Riyadh. Các vụ tấn công đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Do tình hình căng thẳng gia tăng, một số cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tại Riyadh đã yêu cầu nhân viên làm việc từ xa.

Tháp Kingdom Centre, nơi đặt văn phòng khu vực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cũng đề nghị nhân viên không đến công sở cho tới khi có thông báo mới.