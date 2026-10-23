Houthi tuyên bố đánh trúng Bộ Quốc phòng Arab Saudi

Phát ngôn viên Houthi Yahya Saree hôm nay cho biết nhóm vũ trang Yemen đã mở 4 đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) trong 48 giờ qua nhằm vào Arab Saudi để trả đũa hành động quân sự của đối phương, song không nêu thời điểm cụ thể của từng hoạt động.

Ông tuyên bố các cuộc tấn công đã đánh trúng trụ sở Bộ Quốc phòng Arab Saudi tại thủ đô Riyadh và sân bay Abha ở tỉnh Asir, làm gián đoạn hoạt động hàng không ở sân bay King Fahd Dammam và gây hỏa hoạn tại cơ sở của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco ở thành phố Yanbu.

Lực lượng Houthi cảnh báo sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào Arab Saudi và sử dụng "các biện pháp mạnh tay mà chúng tôi không muốn thực hiện" nếu quân đội nước này không đình chỉ chiến dịch tấn công Yemen.

Tên lửa Houthi rời bệ phóng trong ảnh công bố ngày 8/10. Ảnh: Houthi

Tướng Turki al-Maliki, phát ngôn viên liên minh chống Houthi do Riyadh dẫn đầu, cùng ngày cho biết phòng không Arab Saudi đã bắn hạ 4 UAV tại thủ đô Riyadh và thành phố Medina.

Tổng cục Hàng không Dân dụng Arab Saudi thông báo một vụ tập kích nhằm vào sân bay ở Dammam tối 21/10 đã khiến hai người thiệt mạng, trong đó có một công dân Ấn Độ, và 8 người bị thương.

Giới chức Arab Saudi chưa đề cập đến tình hình tại Yanbu.

Reuters dẫn lời 6 nguồn tin giấu tên am hiểu tình hình cho biết tập đoàn Aramco đã yêu cầu nhân viên sơ tán khỏi trụ sở chính ở thành phố Dhahran.

Houthi gần đây tấn công cơ sở dầu khí và hạ tầng trọng yếu của Arab Saudi với mức độ chưa từng thấy, buộc Riyadh đóng cửa một sân bay và một hội nghị đầu tư quan trọng. Theo giới chức Arab Saudi, tổng cộng 22 người đã thiệt mạng trong các vụ tập kích sân bay ở nước này kể từ đầu tháng.

Vị trí một số thành phố tại Arab Saudi. Đồ họa: Guardian

Xung đột tại Yemen leo thang trở lại từ tháng 7, sau khi lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian đổ vỡ. Nhóm vũ trang Yemen sau đó tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Arab Saudi và tập kích các mục tiêu ở nước này.

Houthi và lực lượng của chính phủ do Riyadh hậu thuẫn tại Yemen liên tục tập kích lẫn nhau kể từ khi nhóm vũ trang hồi tháng 9 tiến về các lãnh thổ gần eo biển Bab el-Mandeb. Được ví như "yết hầu biển Đỏ", eo biển Bab el-Mandeb là tuyến hàng hải kết nối châu Á với châu Âu thông qua biển Đỏ và kênh đào Suez.

Quân chính phủ Yemen tháng này phát động chiến dịch nhằm giành lại các khu vực bị Houthi kiểm soát, tái chiếm một số vùng đất gần eo biển Bab el-Mandeb. Trong khi đó, nhóm vũ trang đang bao vây Taiz, thành trì lớn cuối cùng của các lực lượng chống Houthi ở vùng cao nguyên phía nam Yemen.