Hơn 100 xe đâm liên hoàn ở Michigan (Mỹ) giữa bão tuyết

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào sáng ngày 19/1 (theo giờ địa phương) trên đường cao tốc I-196, đoạn đi qua thị trấn Zeeland. Lực lượng chức năng đã buộc phải đóng hoàn toàn tuyến đường này để thực hiện công tác cứu hộ và dọn dẹp hiện trường.

Cảnh sát bang Michigan phải đóng cửa một tuyến đường cao tốc phía nam Grand Rapids do tai nạn liên hoàn. Ảnh: AP

Cảnh sát bang Michigan cho biết khoảng 30-40 xe tải cỡ lớn đã bị cuốn vào chuỗi va chạm, làm nhiều phương tiện hư hỏng nặng, một số xe bị lật ngang chắn toàn bộ làn đường. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, song chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp địa phương đã điều xe buýt tới hiện trường để sơ tán những người bị mắc kẹt. Các tài xế được yêu cầu ở lại trong xe cho đến khi có thể di chuyển an toàn. Một số trường học và hệ thống giao thông công cộng địa phương đã được huy động hỗ trợ đưa đón học sinh và người dân bị ảnh hưởng.

Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ, tuyết rơi do hiệu ứng hồ kết hợp với gió giật mạnh đã gây ra tình trạng whiteout, tức hiện tượng tầm nhìn bị che phủ hoàn toàn – khiến việc di chuyển trở nên đặc biệt nguy hiểm. Cảnh báo bão tuyết và khuyến cáo thời tiết mùa đông vẫn đang được duy trì tại nhiều khu vực ở miền tây bang Michigan.

Nhà chức trách đã kêu gọi người dân giảm tốc độ và hạn chế di chuyển trong điều kiện thời tiết “cực kỳ nguy hiểmg. Nhiệt độ được dự báo có thể giảm xuống mức khoảng âm 22 độ C nếu tính cả yếu tố gió lạnh.