Ukraine hứng chịu đợt bão tuyết khủng khiếp

Crimea chỗ ngập úng, chỗ tuyết dày Interfax ngày 28/11 dẫn thông báo của lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergei Aksenov, xác nhận tình trạng khẩn cấp vì thời tiết cực đoan đã được ban bố ở 10 thành phố trên bán đảo. Bão và mưa tuyết cũng tấn công 4 tỉnh mà Nga mới tuyên bố sáp nhập là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia. Nhiều khu vực ở Crimea ngập úng do nước biển tràn vào. Ảnh: RiaNovosti Hình ảnh do truyền thông Nga đăng tải cho thấy, nước biển tràn vào nhiều khu dân cư ở Crimea, gây hư hại cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, gió lớn làm cây cối đổ rạp, nhiều nhà cửa bị tốc mái. Nhà chức trách Crimea xác nhận ít nhất một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương do thời tiết cực đoan. Tuyết rơi dày tại nhiều khu vực trên bán đảo Crimea. Ảnh: RiaNovosti RT dẫn lời ông Roman Vilfand, cố vấn khoa học của Văn phòng Khí tượng Nga, chỉ ra đây là đợt bão mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Crimea. Ông Vilfand cho hay, lần cuối cùng một cơn bão xảy ra với mức độ tồi tệ như vậy là hơn 160 năm trước.